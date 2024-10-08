برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241008/برشلونة-يعتزم-ضم-4-صفقات-الصيف-المقبل-1093551711.html
برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل
برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم ضم 4 صفقات جديدة الصيف المقبل. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T14:37+0000
2024-10-08T14:37+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
نادي برشلونة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/95/1045069520_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_78fc9163c5bbec468d57b5fee40168b7.jpg
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل نادي برشلونة إلى قاعدة 1/1 التي تخص اللعب المالي النظيف في الصيف المقبل.ولفتت إلى أنه بناء على هذا الأمر، فالنادي الإسباني يفكر في التعاقد مع مهاجم وظهيرين وحارس مرمى لدعم الفريق خلال فترة التعاقدات الموسم المقبل بناء على تعليمات المدير الفني للفريق، الألماني هانسي فليك.وفي السياق نفسه، أعلن نادي برشلونة عن تعرض فيران توريس، لإصابة في بداية المباراة التي فاز بها برشلونة (3-0) على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليخرج في الدقيقة السادسة من اللقاء.وكان نادي برشلونة قد نشر بيانا رسميا، أمس الاثنين، أشار من خلاله إلى الفحوصات التي أجريت بشأن إصابة فيران توريس لاعب الفريق في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.ولم يكشف برشلونة عن المدة المتوقعة لغياب فيران تويس، مضيفا أن "موعد عودته للتدريبات سيتم تحديده بناء على وتيرة تعافيه"، فيما تتوقع مدة غياب فيران توريس أن تتراوح بين 7 و8 أسابيع، ما يعني غيابه عن عدة مباريات قوية، أبرزها الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الجولة 11 من الليجا يوم 26 أكتوبر الحالي.
https://sarabic.ae/20240927/يويفا-يعاقب-برشلونة-بلعب-مباراة-خارج-أرضه-في-دوري-أبطال-أوروبا-ومن-دون-جمهوره-1093179087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/95/1045069520_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e531f11a2873373c7634792880daafe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الأخبار, نادي برشلونة
رياضة, الأخبار, نادي برشلونة

برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل

14:37 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم ضم 4 صفقات جديدة الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل نادي برشلونة إلى قاعدة 1/1 التي تخص اللعب المالي النظيف في الصيف المقبل.
برشلونة ريال مدريدالكلاسيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
"يويفا" يعاقب برشلونة بلعب مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بدون جمهوره
27 سبتمبر, 12:32 GMT
ولفتت إلى أنه بناء على هذا الأمر، فالنادي الإسباني يفكر في التعاقد مع مهاجم وظهيرين وحارس مرمى لدعم الفريق خلال فترة التعاقدات الموسم المقبل بناء على تعليمات المدير الفني للفريق، الألماني هانسي فليك.
وفي السياق نفسه، أعلن نادي برشلونة عن تعرض فيران توريس، لإصابة في بداية المباراة التي فاز بها برشلونة (3-0) على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليخرج في الدقيقة السادسة من اللقاء.
وكان نادي برشلونة قد نشر بيانا رسميا، أمس الاثنين، أشار من خلاله إلى الفحوصات التي أجريت بشأن إصابة فيران توريس لاعب الفريق في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.
ولم يكشف برشلونة عن المدة المتوقعة لغياب فيران تويس، مضيفا أن "موعد عودته للتدريبات سيتم تحديده بناء على وتيرة تعافيه"، فيما تتوقع مدة غياب فيران توريس أن تتراوح بين 7 و8 أسابيع، ما يعني غيابه عن عدة مباريات قوية، أبرزها الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الجولة 11 من الليجا يوم 26 أكتوبر الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:51 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала