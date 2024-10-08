https://sarabic.ae/20241008/برشلونة-يعتزم-ضم-4-صفقات-الصيف-المقبل-1093551711.html

برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل

برشلونة يعتزم ضم 4 صفقات الصيف المقبل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم ضم 4 صفقات جديدة الصيف المقبل. 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T14:37+0000

2024-10-08T14:37+0000

2024-10-08T14:37+0000

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل نادي برشلونة إلى قاعدة 1/1 التي تخص اللعب المالي النظيف في الصيف المقبل.ولفتت إلى أنه بناء على هذا الأمر، فالنادي الإسباني يفكر في التعاقد مع مهاجم وظهيرين وحارس مرمى لدعم الفريق خلال فترة التعاقدات الموسم المقبل بناء على تعليمات المدير الفني للفريق، الألماني هانسي فليك.وفي السياق نفسه، أعلن نادي برشلونة عن تعرض فيران توريس، لإصابة في بداية المباراة التي فاز بها برشلونة (3-0) على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليخرج في الدقيقة السادسة من اللقاء.وكان نادي برشلونة قد نشر بيانا رسميا، أمس الاثنين، أشار من خلاله إلى الفحوصات التي أجريت بشأن إصابة فيران توريس لاعب الفريق في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.ولم يكشف برشلونة عن المدة المتوقعة لغياب فيران تويس، مضيفا أن "موعد عودته للتدريبات سيتم تحديده بناء على وتيرة تعافيه"، فيما تتوقع مدة غياب فيران توريس أن تتراوح بين 7 و8 أسابيع، ما يعني غيابه عن عدة مباريات قوية، أبرزها الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الجولة 11 من الليجا يوم 26 أكتوبر الحالي.

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رياضة, الأخبار, نادي برشلونة