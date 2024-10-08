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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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13:00 GMT
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
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مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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"بسبب توترات الشرق الأوسط".. النرويج ترفع مستوى "التهديد الإرهابي"
"بسبب توترات الشرق الأوسط".. النرويج ترفع مستوى "التهديد الإرهابي"
سبوتنيك عربي
أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التهديد الإرهابي من "معتدل" إلى "مرتفع"، خشية تداعيات التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
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ووفقا لوسائل إعلام غربية، أوضح المتحدث باسم الأمن الداخلي النرويجي، أن بلاده لم تسجل أي تهديد ملموس حتى الآن، مضيفًا: "بسبب ما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة، نرفع مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من معتدل إلى مرتفع".وأشار إلى أن هذا الإجراء مرتبط بعدة عوامل أولها التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، والخوف من نشوب حرب شاملة بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير وقصفها عددًا من القرى والمدن اللبنانية ردًا على "حزب الله" اللبناني الذي يستهدف المستوطنات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.وعلى إثر التصعيد المستمر، أعلن "حزب الله" اللبناني، إنه تصدى لقوة إسرائيلية تسللت خلف موقع لليونيفيل داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، حيث جاء ذلك بعد إعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية.وقال حزب الله في بيان له اليوم الثلاثاء، إن عناصره رصدوا تسلل قوة للجيش الإسرائيلي من خلف موقع القوات الدولية، مشيرًا إلى أن عناصره تعاملت معها بالأسلحة المناسبة، ما أرغمها (القوة الإسرائيلية) على الانسحاب إلى خلف الشريط الحدودي.وفي السياق نفسه، شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت دمارًا هائلًا عقب سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة على مدى الأيام الماضية.
https://sarabic.ae/20241008/البنتاغون-ندعم-استهداف-إسرائيل-لحزب-الله-في-لبنان-بطريقة-تقلل-من-الخسائر-بين-المدنيين-1093562860.html
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"بسبب توترات الشرق الأوسط".. النرويج ترفع مستوى "التهديد الإرهابي"

20:50 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التهديد الإرهابي من "معتدل" إلى "مرتفع"، خشية تداعيات التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، أوضح المتحدث باسم الأمن الداخلي النرويجي، أن بلاده لم تسجل أي تهديد ملموس حتى الآن، مضيفًا: "بسبب ما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة، نرفع مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من معتدل إلى مرتفع".
وأشار إلى أن هذا الإجراء مرتبط بعدة عوامل أولها التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، والخوف من نشوب حرب شاملة بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير وقصفها عددًا من القرى والمدن اللبنانية ردًا على "حزب الله" اللبناني الذي يستهدف المستوطنات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
20:04 GMT
وعلى إثر التصعيد المستمر، أعلن "حزب الله" اللبناني، إنه تصدى لقوة إسرائيلية تسللت خلف موقع لليونيفيل داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، حيث جاء ذلك بعد إعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية.
وقال حزب الله في بيان له اليوم الثلاثاء، إن عناصره رصدوا تسلل قوة للجيش الإسرائيلي من خلف موقع القوات الدولية، مشيرًا إلى أن عناصره تعاملت معها بالأسلحة المناسبة، ما أرغمها (القوة الإسرائيلية) على الانسحاب إلى خلف الشريط الحدودي.
وفي السياق نفسه، شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت دمارًا هائلًا عقب سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة على مدى الأيام الماضية.
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