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https://sarabic.ae/20241008/تطوير-آلة-لزراعة-الحقول-القاحلة-في-روسيا-تزيد-من-إنتاجية-المحاصيل-1093542284.html
تطوير آلة لزراعة الحقول القاحلة في روسيا تزيد من إنتاجية المحاصيل
تطوير آلة لزراعة الحقول القاحلة في روسيا تزيد من إنتاجية المحاصيل
سبوتنيك عربي
قام علماء روس بإنشاء آلة جديدة لزراعة الحقول، والتي تسمح لك بالاحتفاظ بالرطوبة في التربة بنسبة 15-20 % بكفاءة أكبر من نظيراتها الموجودة حاليا. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T12:02+0000
2024-10-08T12:02+0000
مجتمع
علوم
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وأكد العلماء أن هذا التطوير سيساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل الشتوية في المناطق القاحلة بروسيا.يذكر أن الحقل القاحل هو قطعة أرض لا تزرع فيها أي محاصيل خلال موسم نمو معين، وقام العلماء بتنفيذ مجموعة من التدابير الزراعية بهدف تحسين بنية التربة، وتراكم الرطوبة وقمع الأعشاب الضارة.وطوّر علماء من كلية الصناعات الزراعية في جامعة الدون الحكومية التقنية الروسية (DSTU)، جيلًا جديدًا من الآلات الزراعية القادرة على زراعة الحقول القاحلة، دون الإضرار بالطبقات العليا والأكثر رطوبة من التربة.وأكد أن ذلك يخلق الظروف المثلى لنمو النبات وزيادة الإنتاجية.ووفقا له، فإن معدل انتشار الحقول القاحلة في روسيا هو 12-14 في % من إجمالي المساحة المزروعة، على وجه الخصوص، في مقاطعة روستوف تتراوح هذه النسبة من 10 إلى 11 %.وأضاف أن الاختبارات العملية في الظروف المختبرية والميدانية أكدت فعالية الآلة المطورة وجعلت من الممكن تقييم جدواها الاقتصادية.
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علوم
علوم

تطوير آلة لزراعة الحقول القاحلة في روسيا تزيد من إنتاجية المحاصيل

12:02 GMT 08.10.2024
© Photo / unsplash/Karina Skrypnikالتربة
التربة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / unsplash/Karina Skrypnik
تابعنا عبر
قام علماء روس بإنشاء آلة جديدة لزراعة الحقول، والتي تسمح لك بالاحتفاظ بالرطوبة في التربة بنسبة 15-20 % بكفاءة أكبر من نظيراتها الموجودة حاليا.
وأكد العلماء أن هذا التطوير سيساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل الشتوية في المناطق القاحلة بروسيا.

ويعد الحصول على عوائد عالية ومستقرة من المحاصيل الشتوية في منطقة السهوب الجنوبية القاحلة في روسيا، إحدى المهام الرئيسية للزراعة في البلاد، وتشير الخبرة العملية إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لحل هذه المشكلة هي استخدام حقول البخار مع نظام معالجة مختص.

يذكر أن الحقل القاحل هو قطعة أرض لا تزرع فيها أي محاصيل خلال موسم نمو معين، وقام العلماء بتنفيذ مجموعة من التدابير الزراعية بهدف تحسين بنية التربة، وتراكم الرطوبة وقمع الأعشاب الضارة.
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وطوّر علماء من كلية الصناعات الزراعية في جامعة الدون الحكومية التقنية الروسية (DSTU)، جيلًا جديدًا من الآلات الزراعية القادرة على زراعة الحقول القاحلة، دون الإضرار بالطبقات العليا والأكثر رطوبة من التربة.

وقال ديمتري بودليسني، كبير المحاضرين في قسم التقنيات والمعدات لمعالجة المنتجات الصناعية الزراعية في جامعة الدون: "تتمثل الأهمية العملية للتطوير في ضمان الحفاظ على الرطوبة في عمق الحقل القاحل، ويسمح تصميم الآلة بتقليل فقدان الرطوبة من التربة وزيادة إمداداتها من الرطوبة بنسبة 15-20 % مقارنة بنظيراتها الموجودة".

وأكد أن ذلك يخلق الظروف المثلى لنمو النبات وزيادة الإنتاجية.
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ووفقا له، فإن معدل انتشار الحقول القاحلة في روسيا هو 12-14 في % من إجمالي المساحة المزروعة، على وجه الخصوص، في مقاطعة روستوف تتراوح هذه النسبة من 10 إلى 11 %.

وقال مدير المشروع، سيرغي كامبولوف: "لقد أجرينا تحليلاً مفصلاً للتصميمات الحالية للمزارعين التسلسليين من أجل تحديد أوجه القصور الرئيسية لديهم، وقد مكّنت الحسابات التحليلية من تبرير تصميم أجزاء العمل الجديدة للمزارع".

وأضاف أن الاختبارات العملية في الظروف المختبرية والميدانية أكدت فعالية الآلة المطورة وجعلت من الممكن تقييم جدواها الاقتصادية.
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