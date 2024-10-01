وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها
وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، "التزام لبنان الثابت وصموده في مواجهة إسرائيل"، مشددًا على أنّ "حزب الله" يقاتل حتى آخر شبر من أرضنا اللبنانية". 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T20:17+0000
2024-10-01T20:17+0000
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "التعزية بمقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر لله، تأتي من كل اللبنانيين والشرفاء في العالم، واصفًا "اغتيال هذه القامة الوطنية بأنه "عملية همجية لا يمكن وصفها بغير ذلك".وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طمأن الحاج حسن بأنّ "الوضع غير مهتز"، لكنه أضاف:وأوضح أنّ "اجتماع مع الهيئات الغذائية اليوم كان يهدف للاطلاع على واقع المواد الغذائية في البلاد"، لافتًا إلى أنّ "الأمور إيجابية وجيدة، لكن هناك عقبة تتمثل في نزوح نحو 10 آلاف مزارع بسبب العدو، مما قد يؤثر على الإنتاجية والتصدير".وشدّد الحاج حسن على "ضرورة التفكير في سيناريو حصار محتمل"، مؤكدًا "أهمية استدامة سلاسل الإنتاج". وطمأن المواطنين بأن "لدينا مخزون من الإنتاج اللبناني أو المستورد يكفي لمدة شهرين، وعلينا التفكير فيما بعد الشهرين".وفيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية، أوضح الوزير أن "هذا الموضوع محسوم، حيث يديره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وهو رجل قانوني قادر على تثبيت سعر العملة". وأكّد على "التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لمنع احتكار التجار".وختم الوزير حديثه داعياً إلى "ضرورة البحث عن حلول مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين".وأشارا إلى أن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين وتريد قتل المدنيين". وأكد أن الكرة في ملعب الإسرائيليين".
https://sarabic.ae/20241001/بعد-استدعاء-كتائب-الاحتياط-هل-تتجه-إسرائيل-نحو-الضفة-بعد-غزة-ولبنان؟-1093333310.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الصين, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الصين, لبنان

وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها

20:17 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، "التزام لبنان الثابت وصموده في مواجهة إسرائيل"، مشددًا على أنّ "حزب الله" يقاتل حتى آخر شبر من أرضنا اللبنانية".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "التعزية بمقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر لله، تأتي من كل اللبنانيين والشرفاء في العالم، واصفًا "اغتيال هذه القامة الوطنية بأنه "عملية همجية لا يمكن وصفها بغير ذلك".
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طمأن الحاج حسن بأنّ "الوضع غير مهتز"، لكنه أضاف:

نواجه عدوًا لا يأبه لأي قانون أو معيار في الحروب.

وأوضح أنّ "اجتماع مع الهيئات الغذائية اليوم كان يهدف للاطلاع على واقع المواد الغذائية في البلاد"، لافتًا إلى أنّ "الأمور إيجابية وجيدة، لكن هناك عقبة تتمثل في نزوح نحو 10 آلاف مزارع بسبب العدو، مما قد يؤثر على الإنتاجية والتصدير".
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وشدّد الحاج حسن على "ضرورة التفكير في سيناريو حصار محتمل"، مؤكدًا "أهمية استدامة سلاسل الإنتاج".
وطمأن المواطنين بأن "لدينا مخزون من الإنتاج اللبناني أو المستورد يكفي لمدة شهرين، وعلينا التفكير فيما بعد الشهرين".

وأعلن الحاج حسن عن "إطلاق حملة الدعم الدولية برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحضور الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أن "هذا يعكس أننا وضعنا القطار على سكته".

وفيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية، أوضح الوزير أن "هذا الموضوع محسوم، حيث يديره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وهو رجل قانوني قادر على تثبيت سعر العملة".
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16:44 GMT
وأكّد على "التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لمنع احتكار التجار".

ولفت الوزير إلى أنّ "اللجنة التي تم تشكيلها قدرت أن 300 ألف مواطن قد هجّروا، لكن خلال ساعات تم تهجير 800 ألف مواطن"، مبيّناً أنّ "هناك مراكز إيواء في الشمال، إلا أن بعض العائلات ترفض الانتقال، والعمل الجاد لضمان عدم وجود أي عائلة في الشارع، مع خشية من انتشار الأوبئة".

وختم الوزير حديثه داعياً إلى "ضرورة البحث عن حلول مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين".
وأشارا إلى أن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين وتريد قتل المدنيين". وأكد أن الكرة في ملعب الإسرائيليين".
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