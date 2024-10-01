https://sarabic.ae/20241001/وزير-الزراعة-اللبناني-هناك-مخزون-غذائي-يكفي-لشهرين-ونناشد-روسيا-والصين-لإيقاف-إسرائيل-عن-ممارستها-1093336296.html

وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها

وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، "التزام لبنان الثابت وصموده في مواجهة إسرائيل"، مشددًا على أنّ "حزب الله" يقاتل حتى آخر شبر من أرضنا اللبنانية". 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T20:17+0000

2024-10-01T20:17+0000

2024-10-01T20:17+0000

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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "التعزية بمقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر لله، تأتي من كل اللبنانيين والشرفاء في العالم، واصفًا "اغتيال هذه القامة الوطنية بأنه "عملية همجية لا يمكن وصفها بغير ذلك".وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طمأن الحاج حسن بأنّ "الوضع غير مهتز"، لكنه أضاف:وأوضح أنّ "اجتماع مع الهيئات الغذائية اليوم كان يهدف للاطلاع على واقع المواد الغذائية في البلاد"، لافتًا إلى أنّ "الأمور إيجابية وجيدة، لكن هناك عقبة تتمثل في نزوح نحو 10 آلاف مزارع بسبب العدو، مما قد يؤثر على الإنتاجية والتصدير".وشدّد الحاج حسن على "ضرورة التفكير في سيناريو حصار محتمل"، مؤكدًا "أهمية استدامة سلاسل الإنتاج". وطمأن المواطنين بأن "لدينا مخزون من الإنتاج اللبناني أو المستورد يكفي لمدة شهرين، وعلينا التفكير فيما بعد الشهرين".وفيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية، أوضح الوزير أن "هذا الموضوع محسوم، حيث يديره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وهو رجل قانوني قادر على تثبيت سعر العملة". وأكّد على "التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لمنع احتكار التجار".وختم الوزير حديثه داعياً إلى "ضرورة البحث عن حلول مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين".وأشارا إلى أن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين وتريد قتل المدنيين". وأكد أن الكرة في ملعب الإسرائيليين".

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