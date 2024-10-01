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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مساحة حرة
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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241001/هذا-يوم-استثنائي--حماس-تعلق-على-الضربة-الإيرانية-لإسرائيل--1093335789.html
"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل
"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، بأن "الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين وجّه ضربة قوية... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T19:56+0000
2024-10-01T19:56+0000
إيران
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وقال أبو عبيدة في قناته على "تلغرام": "نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجّه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب".ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/رعب-الجنود-الإسرائيليين-وهم-يشاهدون-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-فوق-قواعدهم-فيديو--1093335047.html
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إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل

19:56 GMT 01.10.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
أفاد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، بأن "الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين وجّه ضربة قوية لإسرائيل".
وقال أبو عبيدة في قناته على "تلغرام": "نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجّه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب".

وتابع: "هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين، وتعرّضت فيه (تل أبيب) لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران وهذه دعوة لكل أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهمًا في تحرير فلسطين".

ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصورايخ الإيرانية فوق قواعدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
مجتمع
رعب الجنود الإسرائيليين وهم يشاهدون سقوط الصواريخ الإيرانية فوق قواعدهم... فيديو
18:58 GMT
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".

وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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