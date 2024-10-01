https://sarabic.ae/20241001/هذا-يوم-استثنائي--حماس-تعلق-على-الضربة-الإيرانية-لإسرائيل--1093335789.html

"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل

"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، بأن "الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين وجّه ضربة قوية... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T19:56+0000

2024-10-01T19:56+0000

2024-10-01T19:56+0000

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وقال أبو عبيدة في قناته على "تلغرام": "نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجّه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب".ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

https://sarabic.ae/20241001/رعب-الجنود-الإسرائيليين-وهم-يشاهدون-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-فوق-قواعدهم-فيديو--1093335047.html

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إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي