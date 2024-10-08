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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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رموز غريبة على الهواتف تثير الذعر بين اللبنانيين... ووزارة الاتصالات تعلق
رموز غريبة على الهواتف تثير الذعر بين اللبنانيين... ووزارة الاتصالات تعلق
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشاتهم بجانب أسماء شبكتي "تاتش"... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T12:29+0000
2024-10-08T12:36+0000
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وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها".وأثارت هذه الرموز الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

رموز غريبة على الهواتف تثير الذعر بين اللبنانيين... ووزارة الاتصالات تعلق

12:29 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 12:36 GMT 08.10.2024)
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
CC0 / pixabay.com /
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أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشاتهم بجانب أسماء شبكتي "تاتش" و"ألفا".
وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها".

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي خطر على خطوط المستخدمين أو شبكتي الاتصالات الخليوية، مشددة على أن "هذه الرموز لا تعني أي اختراق أو تهديد للأمان".

وأثارت هذه الرموز الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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