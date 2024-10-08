مشعل: ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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57 د
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خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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مشعل: ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء
مشعل: ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في الخارج خالد مشعل، أن "الحركة ستنهض من جديد رغم الخسائر، التي تكبدتها خلال عام من الحرب مع إسرائيل، وما زالت... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T04:41+0000
2024-10-08T04:41+0000
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أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
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وقال مشعل في لقاء صحفي: "تاريخ فلسطين عبارة عن دورات... نمر بمراحل نفقد فيها شهداء ونفقد أيضًا بعضًا من إمكاناتنا العسكرية، ولكن بعد ذلك ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء".وأوضح مشعل، في مقابلة مع "رويترز"، أنه لا يرى أي آفاق للسلام ما دامت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحكم.وأشار إلى أنه "ما دام هناك "احتلال" في المنطقة، فإنها ستبقى قنبلة موقوتة".وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.
https://sarabic.ae/20241007/أبو-عبيدة-طوفان-الأقصى-هي-عملية-الكوماندوز-الأكثر-احترافية-ونجاحا-في-العصر-الحديث-1093518809.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل

مشعل: ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء

04:41 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في الخارج خالد مشعل، أن "الحركة ستنهض من جديد رغم الخسائر، التي تكبدتها خلال عام من الحرب مع إسرائيل، وما زالت تجند أشخاصا جددا في صفوفها وتنتج الأسلحة".
وقال مشعل في لقاء صحفي: "تاريخ فلسطين عبارة عن دورات... نمر بمراحل نفقد فيها شهداء ونفقد أيضًا بعضًا من إمكاناتنا العسكرية، ولكن بعد ذلك ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء".

وأضاف: "لقد فقدنا بعضًا من طاقتنا وذخائرنا وأسلحتنا، لكن حماس لا تزال تجند الشباب وتواصل إنتاج جزء كبير من ذخائرها وأسلحتها".

وأوضح مشعل، في مقابلة مع "رويترز"، أنه لا يرى أي آفاق للسلام ما دامت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحكم.
وأشار إلى أنه "ما دام هناك "احتلال" في المنطقة، فإنها ستبقى قنبلة موقوتة".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
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أمس, 14:18 GMT
وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.
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