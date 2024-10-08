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نقيب الغواصين اللبنانيين: إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006
نقيب الغواصين اللبنانيين: إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006
سبوتنيك عربي
أكد نقيب الغواصين المحترفين في لبنان، محمد السارجي، أن "إسرائيل تريد تكرار سياسة حصار البحر"، مشيرًا إلى أن "هذا يزيد من معاناة الصياديين الذين يعملون يومياً". 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:54+0000
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قال السارجي: "إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006، مما يزيد من معاناة الشعب اللبناني، وخاصة الصيادين الذين يعتمدون على مهنة الصيد لكسب لقمة عيشهم".وأشار إلى أن "بعض الصيادين اضطروا لنقل مراكبهم إلى موانئ الجية، ولكن هذه الموانئ لا تتسع لعدد كبير من المراكب".وأوضح أن "هناك عددًا ضئيلاً من المراكب، التي خرجت إلى شمال نهر الأولي على الرغم من النقص في أماكن الركن"، وذكر أن "لبنان يضم حوالي 1200 صياد، معظمهم من صيادي الغوص، بالإضافة إلى 8500 صياد آخر، بينهم نحو 300 صياد توقفوا عن الذهاب إلى أعمالهم".وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد وطالبهم بالابتعاد إلى جنوب خط نهر الأولي في لبنان، وقال إنه سيعمل ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241008/نائب-في-البرلمان-اللبناني-عن-الاعتدال-الوطني-جولتنا-تهدف-لتعزيز-الحوار-بين-الأطراف-المختلفة--1093540375.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم

نقيب الغواصين اللبنانيين: إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006

10:54 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصوربحر لبنان
بحر لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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حصري
أكد نقيب الغواصين المحترفين في لبنان، محمد السارجي، أن "إسرائيل تريد تكرار سياسة حصار البحر"، مشيرًا إلى أن "هذا يزيد من معاناة الصياديين الذين يعملون يومياً".
قال السارجي: "إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006، مما يزيد من معاناة الشعب اللبناني، وخاصة الصيادين الذين يعتمدون على مهنة الصيد لكسب لقمة عيشهم".

وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "معظم الصيادين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يعملون يومياً ولا يسمح لهم حالياً بالخروج إلى البحر".

وأشار إلى أن "بعض الصيادين اضطروا لنقل مراكبهم إلى موانئ الجية، ولكن هذه الموانئ لا تتسع لعدد كبير من المراكب".
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
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وأوضح أن "هناك عددًا ضئيلاً من المراكب، التي خرجت إلى شمال نهر الأولي على الرغم من النقص في أماكن الركن"، وذكر أن "لبنان يضم حوالي 1200 صياد، معظمهم من صيادي الغوص، بالإضافة إلى 8500 صياد آخر، بينهم نحو 300 صياد توقفوا عن الذهاب إلى أعمالهم".

وأضاف: "إسرائيل تهدف إلى التضييق على اللبنانيين ومنع الصيادين من متابعة أعمالهم"، معرباً عن أمله في أن "تتدخل الأمم المتحدة لحماية الصيادين ومنع إسرائيل من إغلاق البحر في جنوب لبنان"، مؤكداً أن "هؤلاء الصيادين هم مدنيون فقط".

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد وطالبهم بالابتعاد إلى جنوب خط نهر الأولي في لبنان، وقال إنه سيعمل ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، على حد قوله.
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