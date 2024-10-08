https://sarabic.ae/20241008/نقيب-الغواصين-اللبنانيين-إسرائيل-تسعى-لتكرار-سياسة-حصار-البحر-التي-فرضتها-في-عام-2006-1093540753.html

نقيب الغواصين اللبنانيين: إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006

نقيب الغواصين اللبنانيين: إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006

سبوتنيك عربي

أكد نقيب الغواصين المحترفين في لبنان، محمد السارجي، أن "إسرائيل تريد تكرار سياسة حصار البحر"، مشيرًا إلى أن "هذا يزيد من معاناة الصياديين الذين يعملون يومياً". 08.10.2024, سبوتنيك عربي

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قال السارجي: "إسرائيل تسعى لتكرار سياسة حصار البحر التي فرضتها في عام 2006، مما يزيد من معاناة الشعب اللبناني، وخاصة الصيادين الذين يعتمدون على مهنة الصيد لكسب لقمة عيشهم".وأشار إلى أن "بعض الصيادين اضطروا لنقل مراكبهم إلى موانئ الجية، ولكن هذه الموانئ لا تتسع لعدد كبير من المراكب".وأوضح أن "هناك عددًا ضئيلاً من المراكب، التي خرجت إلى شمال نهر الأولي على الرغم من النقص في أماكن الركن"، وذكر أن "لبنان يضم حوالي 1200 صياد، معظمهم من صيادي الغوص، بالإضافة إلى 8500 صياد آخر، بينهم نحو 300 صياد توقفوا عن الذهاب إلى أعمالهم".وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد وطالبهم بالابتعاد إلى جنوب خط نهر الأولي في لبنان، وقال إنه سيعمل ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20241008/نائب-في-البرلمان-اللبناني-عن-الاعتدال-الوطني-جولتنا-تهدف-لتعزيز-الحوار-بين-الأطراف-المختلفة--1093540375.html

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