وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33% نتيجة للأزمة الراهنة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241008/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-الوزارة-تعمل-بطاقة-أقل-من-قدراتها-بحوالي-33-نتيجة-للأزمة-الراهنة-1093530312.html
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33% نتيجة للأزمة الراهنة
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33% نتيجة للأزمة الراهنة
سبوتنيك عربي
أعلن هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33%، نتيجة للأزمة الراهنة التي تمر بها... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T04:59+0000
2024-10-08T05:08+0000
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بيروت – سبوتنيك. وأشار حجار، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لبنان يستضيف نحو 1.2 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من جنسيات أخرى، مما يجعل إدارة هذا الوضع تحديًا كبيرًا".وأوضح حجار أن "الوزارة قد حوّلت آلية عملها إلى إدارة الأزمات والكوارث، حيث تنتقل الفرق إلى مختلف المناطق لتقديم الدعم"، كما أكد أنه يجتمع مع فرق العمل طوال اليوم للتشاور حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، إلا أن الوزارة لا تملك ميزانية خاصة بهذا الملف.وكشف الوزير اللبناني عن مبادرة جديدة أطلقتها وزارته في منطقة جزين، تتضمن توفير الرعاية الصحية والتطعيمات، بالإضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرًا، وأوضح أنه "تم استضافة النازحين في 881 مركز إيواء، حيث جرى تأمين الاحتياجات الأساسية لهم".وأشار حجار إلى أنه ناقش مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سبل تحسين أوضاع النازحين، مؤكدًا على "حق كل من يرغب في العودة إلى سوريا".وأضاف: "نحن بلد نحترم حقوق الإنسان، وما يحدث لهؤلاء الأطفال هو مسؤوليتنا"، داعيًا المجتمع الدولي لدعم لبنان في هذا الملف الإنساني الحساس.كما وجّه الوزير حجار نداءً عاجلًا للسلطات السورية لتسهيل عودة النازحين، مشيرًا إلى "أهمية ضبط المعابر وتوفير الأمان للعودة"، كما أكد على "ضرورة تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا، للاستفادة من الفرص المتاحة"، مشددا على أهمية العمل المشترك لحماية حقوق الأطفال والنازحين، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من أن تتحول الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240926/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-أكثر-من-120-ألف-نازح-تم-توزيعهم-على-مختلف-مناطق-البلاد--1093153308.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33% نتيجة للأزمة الراهنة

04:59 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالطريق من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا يشهد - إزدحام كبير بآلاف السيارات والشاحنات التي تقل النازحين من جنوب لبنان إلى مناطق ومراكز آيواء آمنة
الطريق من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا يشهد - إزدحام كبير بآلاف السيارات والشاحنات التي تقل النازحين من جنوب لبنان إلى مناطق ومراكز آيواء آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أعلن هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33%، نتيجة للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
بيروت – سبوتنيك. وأشار حجار، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "لبنان يستضيف نحو 1.2 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من جنسيات أخرى، مما يجعل إدارة هذا الوضع تحديًا كبيرًا".
وأوضح حجار أن "الوزارة قد حوّلت آلية عملها إلى إدارة الأزمات والكوارث، حيث تنتقل الفرق إلى مختلف المناطق لتقديم الدعم"، كما أكد أنه يجتمع مع فرق العمل طوال اليوم للتشاور حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، إلا أن الوزارة لا تملك ميزانية خاصة بهذا الملف.
وكشف الوزير اللبناني عن مبادرة جديدة أطلقتها وزارته في منطقة جزين، تتضمن توفير الرعاية الصحية والتطعيمات، بالإضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرًا، وأوضح أنه "تم استضافة النازحين في 881 مركز إيواء، حيث جرى تأمين الاحتياجات الأساسية لهم".
وأشار حجار إلى أنه ناقش مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سبل تحسين أوضاع النازحين، مؤكدًا على "حق كل من يرغب في العودة إلى سوريا".
وأضاف: "نحن بلد نحترم حقوق الإنسان، وما يحدث لهؤلاء الأطفال هو مسؤوليتنا"، داعيًا المجتمع الدولي لدعم لبنان في هذا الملف الإنساني الحساس.
كما وجّه الوزير حجار نداءً عاجلًا للسلطات السورية لتسهيل عودة النازحين، مشيرًا إلى "أهمية ضبط المعابر وتوفير الأمان للعودة"، كما أكد على "ضرورة تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا، للاستفادة من الفرص المتاحة"، مشددا على أهمية العمل المشترك لحماية حقوق الأطفال والنازحين، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة.
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد
26 سبتمبر, 18:35 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من أن تتحول الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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