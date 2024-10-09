رسم خريطة "نظام غسيل" الدماغ لأول مرة في العالم... صور وفيديو
© Photo / Unsplash/ Robina Weermeijer مخ الإنسان
© Photo / Unsplash/ Robina Weermeijer
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تمكن فريق بحثي من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية للصحة والعلوم من الكشف عن آلية عملية غسيل وتنظيف الأدمغة البشرية لأول مرة بعد سنوات من البحث في هذا الصدد.
وأوضح دراسة نشرتها الدورية العلمية "PNAS" أن العلماء تمكنوا لأول مرة من تصوير التعقيدات الديناميكية لما أطلقوا عليه مجازا "شبكة الصرف الصحي" في أدمغتنا والتي شوهدت سابقا في الفئران في عام 2012.
يحمل هذا النظام السائل النخاعي (CSF)، الذي يغسل الجزء الخارجي من المخ، إلى الداخل، ويوفر العناصر الغذائية ويزيل النفايات من أنسجة المخ، من بين هذه النفايات البروتينات التي تشكل سببا لمرض "ألزهايمر".
منذ عام 2012، أظهرت العديد من الدراسات الرائدة أن ما يعرف بنظام "الغليف اللمفي" موجود أيضا في أدمغة البشر، ولكن دون رؤية السائل يتحرك من خارج الدماغ إلى الفراغات بين الخلايا العصبية.
Scientists Mapped The Human Brain's Sewage System For The First Timehttps://t.co/26iD1ZsAjF pic.twitter.com/C2oGuIBgHp— ScienceAlert (@ScienceAlert) October 9, 2024
يقول المشرف على الدراسة، طبيب الأعصاب، خوان بيانتينو من جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم: "كنت دائمًا أشك في ذلك بنفسي، ولا يزال هناك الكثير من المشككين الذين لا يصدقون ذلك، هذا ما يجعل هذا الاكتشاف رائعًا للغاية".
ويعتبر بيانتينو وزملاؤه أول من صور السائل عديم اللون أثناء تدفقه إلى أنسجة دماغ الإنسان الحي، وتدعم النتائج دراسات التصوير السابقة التي التقطت صورة مختصرة فقط.
أجرى الباحثون تجاربهم على خمسة بالغين، بعد موافقتهم، خضعوا لجراحة في المخ، واحتاجوا إلى تحويل السائل الدماغي الشوكي الخاص بهم لإجراء العملية، وقبل استبدال السائل، قام العلماء بتمييزه باستخدام متتبع تباين داكن، وفي وقت لاحق، رسم نوع خاص من التصوير بالرنين المغناطيسي خريطة لمكان وجود السائل في أدمغة المشاركين.
Tonight while you sleep, you'll be kind of 'brain washed'. Your neurons will go quiet. Blood will flow out of your head, a watery liquid called cerebrospinal fluid will flow in, washing through your brain in rhythmic, pulsing waves https://t.co/yyUZDrZffTpic.twitter.com/kCnhLzR8fk— Massimo (@Rainmaker1973) August 11, 2023
وتشير نتائج الدراسة إلى أن الدماغ البشري لا يمتص السائل الدماغي الشوكي عشوائيًا، كما تفعل الإسفنجة، بل يخترق السائل أعمق في الأنسجة العصبية من خلال تتبع مسارات الأوعية الدموية.
من جانبها، تقول جراحة الأعصاب في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، إيرين ياماموتو، أنه بفضل صور الرنين المغناطيسي من دراستهم، "يمكنك في الواقع رؤية المساحات المظلمة المحيطة بالأوعية الدموية في الدماغ تتحول إلى ساطعة" بمرور الوقت، حيث يتدفق متتبع التباين بشكل أعمق.
ويختتم بيانتينو بقوله: "اعتقد الناس فيما سبق، أن هذه المساحات المحيطة بالأوعية الدموية لها دور مهم، لكن لم يتم إثبات ذلك بشكل قاطع، لقد أثبت ذلك الآن".