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روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق، ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:58+0000
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وقالت زاخاروفا: "أود أن أعلق على ضربة إسرائيلية أخرى على دمشق، حدثت الليلة الماضية، حيث انتهكت إسرائيل مرة أخرى بشكل صارخ سيادة سوريا وقصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق".وأضافت: "ندعو الجانب الإسرائيلي مرة أخرى إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري: "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق إلى 7 قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء، و11 جريحا جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة بالعاصمة دمشق، ولا يزال العمل مستمراً لإنقاذ أشخاص من تحت الأنقاض".وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهو
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
11:58 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 09.10.2024)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق، ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا.
وقالت زاخاروفا: "أود أن أعلق على ضربة إسرائيلية أخرى على دمشق، حدثت الليلة الماضية، حيث انتهكت إسرائيل مرة أخرى بشكل صارخ سيادة سوريا وقصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق".
وتابعت: "نحن ندين بشدة هذا الفعل، وأيا كان المستهدف بهذا الهجوم، فقد تم تنفيذه على أراضي دولة ثالثة وفي مناطق سكنية مكتظة، مما يؤدي حتما إلى سقوط ضحايا بين الأبرياء، ومن المشين أن مثل هذه التصرفات أصبحت بالمعنى الحرفي ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة".
وأضافت: "ندعو الجانب الإسرائيلي مرة أخرى إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المراسل إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".
وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري: "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق إلى 7 قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء، و11 جريحا جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة بالعاصمة دمشق، ولا يزال العمل مستمراً لإنقاذ أشخاص من تحت الأنقاض".
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهو