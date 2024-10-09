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ضحايا البيجر... فيديو للبنانيين مبتوري الأصابع ومعصوبي العيون يثير تفاعلا
ضحايا البيجر... فيديو للبنانيين مبتوري الأصابع ومعصوبي العيون يثير تفاعلا
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر لبنانيين بلا أصابع وبضمادات تلف رؤوسهم وأعينهم، يتلقون العلاج في إيران، وزعم نشطاء أن المصابين هم من عناصر "حزب... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T08:48+0000
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ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية، مقطع فيديو يظهر مصابي تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، وكتبت تعليقا عليه: "شاهد الجرحى اللبنانيين الذين يتعالجون في مستشفيات مشهد.. خلال زيارة لهم إلى مقام الإمام الرضا".ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية هوية المصابين أو إن كانوا ينتمون لأي فصيل في لبنان.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصا، وأُصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
https://sarabic.ae/20240927/الكشف-عن-الطرف-الخامس-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1093167979.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار حزب الله, إسرائيل

ضحايا البيجر... فيديو للبنانيين مبتوري الأصابع ومعصوبي العيون يثير تفاعلا

08:48 GMT 09.10.2024
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر لبنانيين بلا أصابع وبضمادات تلف رؤوسهم وأعينهم، يتلقون العلاج في إيران، وزعم نشطاء أن المصابين هم من عناصر "حزب الله" اللبناني أُصيبوا بتفجيرات أجهزة النداء الآلي (البيجر) في لبنان.
ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية، مقطع فيديو يظهر مصابي تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، وكتبت تعليقا عليه: "شاهد الجرحى اللبنانيين الذين يتعالجون في مستشفيات مشهد.. خلال زيارة لهم إلى مقام الإمام الرضا".
ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية هوية المصابين أو إن كانوا ينتمون لأي فصيل في لبنان.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصا، وأُصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
الكشف عن "الطرف الخامس" المتورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
27 سبتمبر, 08:36 GMT
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
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