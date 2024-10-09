كرنفال روسي في القاهرة بمناسبة "عيد الأسرة"... صور

وقال المركز الثقافي الروسي في القاهرة (البيت الروسي) إن الاحتفالية أقيمت تحت شعار "نحن اليوم عالم الغد"، حيث افتتح الاحتفالية مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مرحبا بالشباب من أبناء الجالية الروسية القادم من 4 مدن "القاهرة، الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية"، مشيرا إلى أن اجتماعهم في القاهرة أصبح أمرا تقليديا لمد جسور التواصل بين الجالية الروسية وبين الوطن.وأكد جاتين "إننا ننتظر هذه الاحتفالية للتعرف على الفنون الروسية من خلال الشباب الروسي المتميز والذى يحرص على تقديم الثقافة الروسية وتنوعها الكبير".في السياق ذاته، قدمت لودميلا سلامة، رئيس المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر، الشكر لإدارة البيت الروسي على احتضان الاحتفالية والتنظيم الدقيق، وأشارت سلامة إلى أن الاحتفالية خرجت في صورة كرنفال مبهج بالاستعراضات الفنية الروسية الجميلة حيث تسابق شباب المدن الأربعة لتقديم أفضل ما لديهم.شملت الاحتفالية استعراضا رياضيا قدمته لاريسا ليابينا بمشاركة الشباب الروسي، وضم الحفل الفني فقرات غنائية من الفلكلور الروسي وعددا من الرقصات للفن الشعبي الروسي.وفي الختام قدم الشباب الروسي مفاجأة بتقديم استعراض فني عن تاريخ الحضارة المصرية، وتم تقديم العرض بالزي الفرعوني في أداء مدهش ومبهر من أبناء الجالية الروسية في مصر.
نظم المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر احتفالية كبرى بالبيت الروسي بالقاهرة تكريما للأسرة، بمشاركة شباب روسيا من المقيمين في مصر.
وقال المركز الثقافي الروسي في القاهرة (البيت الروسي) إن الاحتفالية أقيمت تحت شعار "نحن اليوم عالم الغد"، حيث افتتح الاحتفالية مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مرحبا بالشباب من أبناء الجالية الروسية القادم من 4 مدن "القاهرة، الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية"، مشيرا إلى أن اجتماعهم في القاهرة أصبح أمرا تقليديا لمد جسور التواصل بين الجالية الروسية وبين الوطن.
وأكد جاتين "إننا ننتظر هذه الاحتفالية للتعرف على الفنون الروسية من خلال الشباب الروسي المتميز والذى يحرص على تقديم الثقافة الروسية وتنوعها الكبير".
في السياق ذاته، قدمت لودميلا سلامة، رئيس المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر، الشكر لإدارة البيت الروسي على احتضان الاحتفالية والتنظيم الدقيق، وأشارت سلامة إلى أن الاحتفالية خرجت في صورة كرنفال مبهج بالاستعراضات الفنية الروسية الجميلة حيث تسابق شباب المدن الأربعة لتقديم أفضل ما لديهم.