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روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
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https://sarabic.ae/20241009/مفاجأة-الجيش-السوداني-ينشر-فيديو-لأسلحة-إماراتية-مع-الدعم-السريع-1093577927.html
مفاجأة.. الجيش السوداني ينشر فيديو لأسلحة "إماراتية" مع "الدعم السريع"
مفاجأة.. الجيش السوداني ينشر فيديو لأسلحة "إماراتية" مع "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T10:35+0000
2024-10-09T10:35+0000
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وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.واتهمت الحكومة السودانية، الشهر الماضي، الإمارات العربية المتحدة بـ"الدعوة لانتهاك سيادة البلاد" بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع.ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزارة الخارجية السودانية، بيانا قالت فيه إن "الخارجية الإماراتية، دعت لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية"، منوهة إلى أن "مطالبة أبو ظبي لمجلس الأمن تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب، التي تشنها المليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها".وأضاف بيان الخارجية السودانية: "إن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية".وتساءل بيان الخارجية السودانية: "هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان".وطالب البيان السوداني دولة الإمارات بـ"الكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني، كما كشفت عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان".يأتي البيان السوداني في أعقاب تصريحات لمندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قال فيها إن "دولا ومنظمات دولية تستخدم معبر “أدري” على الحدود مع تشاد دون موافقة الحكومة، وتستغله في نقل عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني".وفي وقت سابق، أكدت الإمارات العربية المتحدة، على أن "الأزمة الإنسانية في السودان، تتطلب استجابة طارئة، تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع".ودعت الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي إلى استخدام جميع الأدوات لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، بما في ذلك منح وكالات الأمم المتحدة تفويضًا لتوصيل الإغاثة عبر خطوط النزاع والحدود.وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لاتزال عالقة على الحدود السودانية، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور".وتابعت: "وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، كما يجب على "قوات الدعم السريع" تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرّض لأي هجمات، وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241008/السودان-يقول-إن-هناك-دولا-تحالفت-مع-الشيطان-ضده-ويؤكد-مجددا-عدم-استهداف-سفارة-الإمارات-1093540556.html
https://sarabic.ae/20240915/واشنطن-تحقق-في-مزاعم-نقل-أسلحة-أمريكية-من-الإمارات-إلى-الدعم-السريع-في-السودان-1092737426.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مفاجأة.. الجيش السوداني ينشر فيديو لأسلحة "إماراتية" مع "الدعم السريع"

10:35 GMT 09.10.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo
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أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.
وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
واتهمت الحكومة السودانية، الشهر الماضي، الإمارات العربية المتحدة بـ"الدعوة لانتهاك سيادة البلاد" بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزارة الخارجية السودانية، بيانا قالت فيه إن "الخارجية الإماراتية، دعت لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية"، منوهة إلى أن "مطالبة أبو ظبي لمجلس الأمن تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب، التي تشنها المليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها".
وأضاف بيان الخارجية السودانية: "إن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية".
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
السودان يقول إن هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضده ويؤكد مجددا عدم استهداف سفارة الإمارات
أمس, 10:50 GMT
وتساءل بيان الخارجية السودانية: "هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان".
وطالب البيان السوداني دولة الإمارات بـ"الكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني، كما كشفت عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان".
يأتي البيان السوداني في أعقاب تصريحات لمندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قال فيها إن "دولا ومنظمات دولية تستخدم معبر “أدري” على الحدود مع تشاد دون موافقة الحكومة، وتستغله في نقل عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني".
وفي وقت سابق، أكدت الإمارات العربية المتحدة، على أن "الأزمة الإنسانية في السودان، تتطلب استجابة طارئة، تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع".
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
واشنطن تحقق في مزاعم نقل أسلحة أمريكية من الإمارات إلى "الدعم السريع" في السودان
15 سبتمبر, 13:17 GMT
ودعت الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي إلى استخدام جميع الأدوات لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، بما في ذلك منح وكالات الأمم المتحدة تفويضًا لتوصيل الإغاثة عبر خطوط النزاع والحدود.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لاتزال عالقة على الحدود السودانية، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور".
وتابعت: "وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، كما يجب على "قوات الدعم السريع" تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرّض لأي هجمات، وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
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