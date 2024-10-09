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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241009/من-الألف-إلى-الياء-تدريب-القوات-الروسية-على-استخدام-المسيرات-في-العمليات-القتالية-فيديو-1093580088.html
"من الألف إلى الياء".. تدريب القوات الروسية على استخدام المسيرات في العمليات القتالية.. فيديو
"من الألف إلى الياء".. تدريب القوات الروسية على استخدام المسيرات في العمليات القتالية.. فيديو
سبوتنيك عربي
شرح رئيس مركز التدريب التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، كيف يتم إعداد وتدريب طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الروسية "من الألف إلى الياء". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:56+0000
2024-10-09T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال رئيس المركز لوكالة "سبوتنيك"، إن مركز الطائرات المسيرة التابع لمجموعة "الغرب" الروسية، يقوم بإعداد مشغلي الطائرات المسيرة للعمل مع جميع أنواع الوحدات.وأوضح أنه يتم تعليم الجميع كيف يجب أن تكون المسيرة قادرة على استهداف القوات الهجومية والمجموعات المدرعة للعدو، وكيف يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المكان المستهدف.وأضاف رئيس مركز التدريب أن المقاتلين ذوي الخبرات المختلفة يأتون للتدريب، وحتى المبتدئين، لكنهم جميعا "يأخذون ذات المسار من الألف إلى الياء".القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241009/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-ورشة-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-كوبيانسك-و3-معابر-على-نهر-أوسكول-1093569804.html
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روسيا

"من الألف إلى الياء".. تدريب القوات الروسية على استخدام المسيرات في العمليات القتالية.. فيديو

11:56 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار "درون"
طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
شرح رئيس مركز التدريب التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، كيف يتم إعداد وتدريب طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الروسية "من الألف إلى الياء".
وقال رئيس المركز لوكالة "سبوتنيك"، إن مركز الطائرات المسيرة التابع لمجموعة "الغرب" الروسية، يقوم بإعداد مشغلي الطائرات المسيرة للعمل مع جميع أنواع الوحدات.
وأوضح أنه يتم تعليم الجميع كيف يجب أن تكون المسيرة قادرة على استهداف القوات الهجومية والمجموعات المدرعة للعدو، وكيف يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المكان المستهدف.
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تدمر ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في كوبيانسك و3 معابر على نهر "أوسكول"
07:35 GMT
وأضاف رئيس مركز التدريب أن المقاتلين ذوي الخبرات المختلفة يأتون للتدريب، وحتى المبتدئين، لكنهم جميعا "يأخذون ذات المسار من الألف إلى الياء".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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