https://sarabic.ae/20241009/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-ورشة-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-كوبيانسك-و3-معابر-على-نهر-أوسكول-1093569804.html
مصدر: القوات الروسية تدمر ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في كوبيانسك و3 معابر على نهر "أوسكول"
مصدر: القوات الروسية تدمر ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في كوبيانسك و3 معابر على نهر "أوسكول"
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T07:35+0000
2024-10-09T07:35+0000
2024-10-09T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير 3 معابرعلى نهر "أوسكول" وجسرا للسكك الحديدية فوق نهر "بيشانايا"، كما تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعا للأسلحة والذخائر في كوبيانسك".وأشار إلى أن القوات الروسية تهاجم كل يوم القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه، كما زاد بشكل كبير عدد الهجمات المدفعية والضربات على البنية التحتية الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت عددًا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبتروبافلوفكا وأوسينوفو وغريغوروفكا وكوتشيروفكا وكوبانكي ودروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وفقد العدو أكثر من 425 عسكرياً، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241009/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1093567303.html
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روسيا, العالم
مصدر: القوات الروسية تدمر ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في كوبيانسك و3 معابر على نهر "أوسكول"
صرح الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، ودمرت3 معابر على نهر "أوسكول".
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير 3 معابرعلى نهر "أوسكول" وجسرا للسكك الحديدية فوق نهر "بيشانايا"، كما تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعا للأسلحة والذخائر في كوبيانسك".
وأضاف: "في منطقة كوبيانسك - أوزلوفوي، تم قصف مكان لركن المركبات المدرعة ومستودع للوقود وزيوت التشحيم".
وأشار إلى أن القوات الروسية تهاجم كل يوم القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه، كما زاد بشكل كبير عدد الهجمات المدفعية والضربات على البنية التحتية الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت عددًا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبتروبافلوفكا وأوسينوفو وغريغوروفكا وكوتشيروفكا وكوبانكي ودروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وفقد العدو أكثر من 425 عسكرياً، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.