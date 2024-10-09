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نائب لبناني: كلام الشيخ نعيم قاسم إيجابي وعلى أمريكا الضغط على إسرائيل بدلا من تقديم النصائح لنا
نائب لبناني: كلام الشيخ نعيم قاسم إيجابي وعلى أمريكا الضغط على إسرائيل بدلا من تقديم النصائح لنا
سبوتنيك عربي
أكد النائب بلال عبد الله، عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أن "حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، يُعتبر إيجابياً ويرتكز... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذا التأكيد يعكس موقف الاجتماع الثلاثي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، حول خارطة طريق لوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".كما أكد أن "موقف جنبلاط ثابت ويتغير وفقاً لمصلحة الوطن، وأن الحزب التقدمي ليس ملحقاً لأي محور".وأعرب عبد الله عن "أمله في أن يمارس الجانب الأمريكي ضغطاً أكبر على إسرائيل، لوقف الحرب بدلاً من تقديم التوجيهات والنصائح إلى اللبنانيين".ويوم أمس الثلاثاء، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أنه "لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لأوقفت الأخيرة حربها خلال شهر".وقال قاسم إنه يعجز عن وصف الحالة التي يعيشها الحزب دون أمينه العام الراحل حسن نصر الله، لكنه أكد أن "الحزب يستلهم قوته وعنفوانه من إرثه".نعيم قاسم: لولا دعم أمريكا لإسرائيل لتوقف عدوانها خلال شهربعد اغتيال نصر الله... هل لا يزال الحزب قادرا على مواجهة الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان؟
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لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: كلام الشيخ نعيم قاسم إيجابي وعلى أمريكا الضغط على إسرائيل بدلا من تقديم النصائح لنا

11:12 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد النائب بلال عبد الله، عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أن "حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، يُعتبر إيجابياً ويرتكز على نقطتين رئيسيتين، الأولى هي موافقة الحزب على وقف إطلاق النار والثانية تفويض الرئيس نبيه بري، بالعمل السياسي والمتابعة".
وقال عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذا التأكيد يعكس موقف الاجتماع الثلاثي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، حول خارطة طريق لوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

وأشار عبد الله إلى أن "مسألة الرئاسة تعد ضرورة ملحة، خاصةً مع احتمالية استمرار الحرب"، مشدداً على أن "المسعى لا يزال مستمراً لمواجهة المأزق السياسي الذي يعيشه لبنان في ظل حكومة فاعلة".

كما أكد أن "موقف جنبلاط ثابت ويتغير وفقاً لمصلحة الوطن، وأن الحزب التقدمي ليس ملحقاً لأي محور".

وأكد أن "حزب الله" يُعتبر مكوناً أساسياً من لبنان، وأن اللبنانيين، سواء كانوا من بيئات مختلفة، سيظلون يعيشون معاً".

وأعرب عبد الله عن "أمله في أن يمارس الجانب الأمريكي ضغطاً أكبر على إسرائيل، لوقف الحرب بدلاً من تقديم التوجيهات والنصائح إلى اللبنانيين".
حزب الله يقصف مستوطنات جديدة ردا على غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
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7 أكتوبر, 11:21 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أنه "لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لأوقفت الأخيرة حربها خلال شهر".

جاء ذلك خلال حديث قاسم عن التطورات الأخيرة في المنطقة، بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، والتي وصفها بـ"الحدث الاستثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".

وقال قاسم إنه يعجز عن وصف الحالة التي يعيشها الحزب دون أمينه العام الراحل حسن نصر الله، لكنه أكد أن "الحزب يستلهم قوته وعنفوانه من إرثه".
نعيم قاسم: لولا دعم أمريكا لإسرائيل لتوقف عدوانها خلال شهر
بعد اغتيال نصر الله... هل لا يزال الحزب قادرا على مواجهة الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان؟
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