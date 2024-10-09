وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241009/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-السعودية-لإرساء-السلام-في-المنطقة-1093584341.html
وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"
وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T14:10+0000
2024-10-09T14:10+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093453472_0:0:808:455_1920x0_80_0_0_f33f53669157d25ce6af95167917ee19.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله لدى وصوله إلى الرياض اليوم، بأن زيارته للسعودية تأتي "لإجراء مباحثات تفضي إلى إرساء السلام على صعيد المنطقة".وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تطلعه إلى أن تؤدي تلك المشاورات إلى "تهيئة ظروف أفضل لفلسطين ولبنان والسلام الإقليمي"؛ واصفا العلاقات الإيرانية السعودية، بأنها آخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.وأوضح عراقجي أن الهدف من زيارته للسعودية كذلك التشاور حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الأخيرة في لبنان وغزة، حيث الاعتداءات المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم.وتابع وزير الخارجية الإيراني، قائلا إن "القضايا الإقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، مؤكدا أنه سيقوم حتما بزيارة أخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية".تأتي تلك الزيارة بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن "إيران أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه سيكون من غير المقبول أن تسمح دول المجلس باستخدام مجالها الجوي ضد طهران".ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا"، وذلك وسط مخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، الأسبوع الماضي.وأضاف المسؤول الإيراني الكبير، أن "أي تحرك لأي من هذه الدول ضد طهران، سواء باستخدام المجال الجوي أو قواعد عسكرية، ستعده طهران فعلًا صادرًا عن المجموعة بأكملها، وسترد طهران، وفقا لذلك".وتابع المسؤول الإيراني: "شددت الرسالة على ضرورة الوحدة الإقليمية في مواجهة إسرائيل، وعلى أهمية تحقيق الاستقرار"، مؤكدا أيضا أن "أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لأي دولة في المنطقة من أجل تحركات ضد إيران، غير مقبولة".ونفى المسؤول "بحث طهران مع دول مجلس التعاون المنتجة للنفط، مسألة زيادة الإنتاج إذا تعطل الإنتاج الإيراني خلال أي تصعيد".يأتي ذلك، في وقت صرّح فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241009/رئيس-منظمة-التعبئة-في-إيران-يتوعد-بـمفاجآت-عسكرية-لأعداء-بلاده-1093570194.html
https://sarabic.ae/20241009/إيران-تتهم-إسرائيل-بمحاولة-جر-المنطقة-لحرب-شاملة-للتأثير-على-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-بطريقة-1093568774.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093453472_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_652e38001937932b855ff134a21a4581.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"

14:10 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق
صورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله لدى وصوله إلى الرياض اليوم، بأن زيارته للسعودية تأتي "لإجراء مباحثات تفضي إلى إرساء السلام على صعيد المنطقة".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تطلعه إلى أن تؤدي تلك المشاورات إلى "تهيئة ظروف أفضل لفلسطين ولبنان والسلام الإقليمي"؛ واصفا العلاقات الإيرانية السعودية، بأنها آخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
رئيس منظمة التعبئة في إيران يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية" لأعداء بلاده
08:13 GMT
وأوضح عراقجي أن الهدف من زيارته للسعودية كذلك التشاور حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الأخيرة في لبنان وغزة، حيث الاعتداءات المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم.
وتابع وزير الخارجية الإيراني، قائلا إن "القضايا الإقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، مؤكدا أنه سيقوم حتما بزيارة أخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية".
تأتي تلك الزيارة بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن "إيران أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه سيكون من غير المقبول أن تسمح دول المجلس باستخدام مجالها الجوي ضد طهران".
ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا"، وذلك وسط مخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، الأسبوع الماضي.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إيران تتحدث عن "طريقة إسرائيلية خبيثة" للتأثير في نتائج انتخابات أمريكا
06:42 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني الكبير، أن "أي تحرك لأي من هذه الدول ضد طهران، سواء باستخدام المجال الجوي أو قواعد عسكرية، ستعده طهران فعلًا صادرًا عن المجموعة بأكملها، وسترد طهران، وفقا لذلك".
وتابع المسؤول الإيراني: "شددت الرسالة على ضرورة الوحدة الإقليمية في مواجهة إسرائيل، وعلى أهمية تحقيق الاستقرار"، مؤكدا أيضا أن "أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لأي دولة في المنطقة من أجل تحركات ضد إيران، غير مقبولة".
ونفى المسؤول "بحث طهران مع دول مجلس التعاون المنتجة للنفط، مسألة زيادة الإنتاج إذا تعطل الإنتاج الإيراني خلال أي تصعيد".
يأتي ذلك، في وقت صرّح فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала