https://sarabic.ae/20241009/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-السعودية-لإرساء-السلام-في-المنطقة-1093584341.html

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية "لإرساء السلام في المنطقة"

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T14:10+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله لدى وصوله إلى الرياض اليوم، بأن زيارته للسعودية تأتي "لإجراء مباحثات تفضي إلى إرساء السلام على صعيد المنطقة".وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تطلعه إلى أن تؤدي تلك المشاورات إلى "تهيئة ظروف أفضل لفلسطين ولبنان والسلام الإقليمي"؛ واصفا العلاقات الإيرانية السعودية، بأنها آخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.وأوضح عراقجي أن الهدف من زيارته للسعودية كذلك التشاور حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الأخيرة في لبنان وغزة، حيث الاعتداءات المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم.وتابع وزير الخارجية الإيراني، قائلا إن "القضايا الإقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، مؤكدا أنه سيقوم حتما بزيارة أخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية".تأتي تلك الزيارة بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن "إيران أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه سيكون من غير المقبول أن تسمح دول المجلس باستخدام مجالها الجوي ضد طهران".ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا"، وذلك وسط مخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، الأسبوع الماضي.وأضاف المسؤول الإيراني الكبير، أن "أي تحرك لأي من هذه الدول ضد طهران، سواء باستخدام المجال الجوي أو قواعد عسكرية، ستعده طهران فعلًا صادرًا عن المجموعة بأكملها، وسترد طهران، وفقا لذلك".وتابع المسؤول الإيراني: "شددت الرسالة على ضرورة الوحدة الإقليمية في مواجهة إسرائيل، وعلى أهمية تحقيق الاستقرار"، مؤكدا أيضا أن "أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لأي دولة في المنطقة من أجل تحركات ضد إيران، غير مقبولة".ونفى المسؤول "بحث طهران مع دول مجلس التعاون المنتجة للنفط، مسألة زيادة الإنتاج إذا تعطل الإنتاج الإيراني خلال أي تصعيد".يأتي ذلك، في وقت صرّح فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد قوله.

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