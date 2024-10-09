https://sarabic.ae/20241009/ولي-العهد-السعودي-يطمئن-مجلس-الوزراء-على-صحة-الملك-سلمان-1093568360.html
ولي العهد السعودي يطمئن مجلس الوزراء على صحة الملك سلمان
ولي العهد السعودي يطمئن مجلس الوزراء على صحة الملك سلمان
سبوتنيك عربي
طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مجلس وزراء المملكة على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ولي العهد السعودي، في بيان لمجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس الثلاثاء، إن "الملك سلمان، بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية، معربًا عن تقديره لكل من سأل عن صحته، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء الأحد الماضي، جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.وأعلن الديوان الملكي السعودي، في مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر "السلام" بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر "السلام" في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.وفي أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.
https://sarabic.ae/20240829/الملك-سلمان-يصدر-أوامر-بإعفاء-وتعيين-مسؤولين-عسكريين-1092207381.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ولي العهد السعودي يطمئن مجلس الوزراء على صحة الملك سلمان
طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مجلس وزراء المملكة على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال ولي العهد السعودي، في بيان لمجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس الثلاثاء، إن "الملك سلمان، بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية، معربًا عن تقديره لكل من سأل عن صحته، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".
وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.
وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء الأحد الماضي، جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس). ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر "السلام" بجدة.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة
"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر "السلام" في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.
يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.