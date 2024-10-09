https://sarabic.ae/20241009/ولي-العهد-السعودي-يطمئن-مجلس-الوزراء-على-صحة-الملك-سلمان-1093568360.html

ولي العهد السعودي يطمئن مجلس الوزراء على صحة الملك سلمان

ولي العهد السعودي يطمئن مجلس الوزراء على صحة الملك سلمان

سبوتنيك عربي

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مجلس وزراء المملكة على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T05:42+0000

2024-10-09T05:42+0000

2024-10-09T05:42+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103811/93/1038119304_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_4296fea3770b0b37a6599e5818f6309a.jpg

وقال ولي العهد السعودي، في بيان لمجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس الثلاثاء، إن "الملك سلمان، بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية، معربًا عن تقديره لكل من سأل عن صحته، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء الأحد الماضي، جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.وأعلن الديوان الملكي السعودي، في مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر "السلام" بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر "السلام" في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.وفي أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.

https://sarabic.ae/20240829/الملك-سلمان-يصدر-أوامر-بإعفاء-وتعيين-مسؤولين-عسكريين-1092207381.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن