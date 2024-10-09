https://sarabic.ae/20241009/يورغن-كلوب-يفاجئ-الجميع-بعد-مغادرة-ليفربول-عاد-إلى-الساحة-الكروية-مجددا-1093580758.html
يورغن كلوب يفاجئ الجميع بعد مغادرة ليفربول.. عاد إلى الساحة الكروية مجددا
يورغن كلوب يفاجئ الجميع بعد مغادرة ليفربول.. عاد إلى الساحة الكروية مجددا
سبوتنيك عربي
عاد الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق يفربول الإنجليزي، إلى الساحة الكروية مجددا، بعدما أعلنت شركة "ريد بول" النمساوية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:58+0000
2024-10-09T11:58+0000
2024-10-09T12:13+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092484428_0:69:1048:658_1920x0_80_0_0_d2282427924f2f1bdb27f852417149f3.jpg
وأوضحت وسائل إعلام غربية، أن كلوب حصل على خيار في العقد يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلفا لناغلسمان.وابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيقوم كلوب (57 عاما)، بتقديم المشورة لجميع فرق "ريد بول" حول أمور التدريب وفلسفة اللعب وتطوير المواهب والمدربين والانتقالات وغيرها.وعبّر كلوب عن سعادته بالمنصب الجديد الأول له منذ رحيله عن ليفربول، معلقًا: "بعد ما يقرب من 25 عاما على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".وأضاف: "ربما تغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يصنعون اللعبة على ما هي عليه الآن.. من خلال الانضمام إلى ريد بول عالميا، أريد تطوير وتعزيز ودعم المواهب الكروية المذهلة التي لدينا تحت تصرفنا".وكان أوليفر مينتزلاف، المدير الرياضي في شركة "ريد بول"، مصمما على التعاقد مع كلوب، وعلّق قائلا: "نحن فخورون جدا بهذا التوقيع الاستثنائي، وهو بلا شك الأهم في تاريخ كرة القدم لريد بول".وتابع: "يورغن كلوب هو أحد أكبر الشخصيات والمؤثرين في عالم كرة القدم، بمهاراته وكاريزماه الاستثنائية، بصفته رئيسا لكرة القدم، سيكون بمثابة تغيير في مشاركتنا في كرة القدم الدولية وتطويرها المستمر. نحن نتطلع إلى تلقي تعزيزات قيمة وحاسمة في المجالات الرئيسية للأندية بل وأفضل، جماعيا وفرديا".وتملك الشركة أندية لايبزيغ الألماني، وسالزبورغ النمساوي، وليدز يونايتد الإنجليزي، ونيويورك الأمريكي، وبراغانتينو البرازيلي، وأوميا أرديغا الياباني، على أن يسري العقد بدءا من الأول من يناير 2025.
https://sarabic.ae/20240907/يورغن-كلوب-يعود-إلى-بروسيا-دورتموند-مجددا-ما-السر-1092484683.html
https://sarabic.ae/20240921/محمد-صلاح-يتصدر-ملوك-الأسيست-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-ليفربول-ضد-بورنموث-فيديو-1092977299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092484428_0:0:928:696_1920x0_80_0_0_ba26d228393b8751f7aa4cec62534c80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
يورغن كلوب يفاجئ الجميع بعد مغادرة ليفربول.. عاد إلى الساحة الكروية مجددا
11:58 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 09.10.2024)
عاد الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق يفربول الإنجليزي، إلى الساحة الكروية مجددا، بعدما أعلنت شركة "ريد بول" النمساوية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن توقيعه عقدا طويل الأمد لمنصب رئيس كرة القدم العالمية في الشركة.
وأوضحت وسائل إعلام غربية، أن كلوب
حصل على خيار في العقد يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلفا لناغلسمان.
وابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيقوم كلوب (57 عاما)، بتقديم المشورة لجميع فرق "ريد بول" حول أمور التدريب وفلسفة اللعب وتطوير المواهب والمدربين والانتقالات وغيرها.
وعبّر كلوب عن سعادته بالمنصب الجديد الأول له منذ رحيله عن ليفربول
، معلقًا: "بعد ما يقرب من 25 عاما على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".
وأضاف: "ربما تغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يصنعون اللعبة على ما هي عليه الآن.. من خلال الانضمام إلى ريد بول عالميا، أريد تطوير وتعزيز ودعم المواهب الكروية المذهلة التي لدينا تحت تصرفنا".
وكان أوليفر مينتزلاف، المدير الرياضي في شركة "ريد بول"، مصمما على التعاقد مع كلوب، وعلّق قائلا: "نحن فخورون جدا بهذا التوقيع الاستثنائي، وهو بلا شك الأهم في تاريخ كرة القدم لريد بول".
وتابع: "يورغن كلوب هو أحد أكبر الشخصيات والمؤثرين في عالم كرة القدم، بمهاراته وكاريزماه الاستثنائية، بصفته رئيسا لكرة القدم، سيكون بمثابة تغيير في مشاركتنا في كرة القدم الدولية وتطويرها المستمر. نحن نتطلع إلى تلقي تعزيزات قيمة وحاسمة في المجالات الرئيسية للأندية بل وأفضل، جماعيا وفرديا".
وتملك الشركة أندية لايبزيغ الألماني، وسالزبورغ النمساوي، وليدز يونايتد الإنجليزي، ونيويورك الأمريكي، وبراغانتينو البرازيلي، وأوميا أرديغا الياباني، على أن يسري العقد بدءا من الأول من يناير 2025.