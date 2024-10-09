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5 مدن عربية ضمن الأغنى عالميا بحجم الأصول السيادية
5 مدن عربية ضمن الأغنى عالميا بحجم الأصول السيادية
سبوتنيك عربي
أصدرت مؤسسة "غلوبال إس دبيلو إف" تصنيفاً عالمياً جديداً تضمن 5 مدن عربية ضمن الأغلى عالمياً من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T16:36+0000
2024-10-09T16:36+0000
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وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية بواقع 1.674 تريليون دولار، حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.وجاءت مدينة بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصيني.أما في المرتبة الرابعة حلت سنغافورة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم "جي إم سي" و"تماسيك القابضة".وفي المرتبة السادسة، هونغ كونغ، مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" التابعة لبنك الشعب الصيني.وحلت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين جاءت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

5 مدن عربية ضمن الأغنى عالميا بحجم الأصول السيادية

16:36 GMT 09.10.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceبرج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
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أصدرت مؤسسة "غلوبال إس دبيلو إف" تصنيفاً عالمياً جديداً تضمن 5 مدن عربية ضمن الأغلى عالمياً من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها.
وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية بواقع 1.674 تريليون دولار، حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وحلت العاصمة النرويجية أوسلو في المركز الثاني بفضل احتضانها لثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم والذي يدير أصولًا بقيمة 1.6 تريليون دولار.

وجاءت مدينة بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصيني.
سينما فوكس في مول الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
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أما في المرتبة الرابعة حلت سنغافورة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم "جي إم سي" و"تماسيك القابضة".

بينما حلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

وفي المرتبة السادسة، هونغ كونغ، مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" التابعة لبنك الشعب الصيني.

وجاءت الكويت في المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، وبعدها الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار.

وحلت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين جاءت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.
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