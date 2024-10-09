https://sarabic.ae/20241009/5-مدن-عربية-ضمن-الأغنى-عالميا-بحجم-الأصول-السيادية-1093590296.html

5 مدن عربية ضمن الأغنى عالميا بحجم الأصول السيادية

5 مدن عربية ضمن الأغنى عالميا بحجم الأصول السيادية

سبوتنيك عربي

أصدرت مؤسسة "غلوبال إس دبيلو إف" تصنيفاً عالمياً جديداً تضمن 5 مدن عربية ضمن الأغلى عالمياً من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T16:36+0000

2024-10-09T16:36+0000

2024-10-09T16:36+0000

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وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية بواقع 1.674 تريليون دولار، حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.وجاءت مدينة بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصيني.أما في المرتبة الرابعة حلت سنغافورة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم "جي إم سي" و"تماسيك القابضة".وفي المرتبة السادسة، هونغ كونغ، مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" التابعة لبنك الشعب الصيني.وحلت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين جاءت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.

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