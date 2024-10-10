https://sarabic.ae/20241010/اعصار-ميلتون-يضرب-اليابسة-بولاية-فلوريدا-كعاصفة-من-الفئة-الثالثة-1093599313.html
إعصار "ميلتون" يضرب اليابسة بولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة
إعصار "ميلتون" يضرب اليابسة بولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة
سبوتنيك عربي
أفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC)، صباح اليوم الخميس، أن إعصار ميلتون ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية كعاصفة من الفئة الثالثة. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T01:12+0000
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وذكر المركز في بيان: "الإعصار ميلتون شديد الخطورة من الفئة الثالثة يضرب قرب منطقة سيستا كي بفلوريدا... عاصفة خطيرة تهدد الحياة، ورياح عاتية، وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى".وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بحوالي 120 ميلاً في الساعة.وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, عدوان إسرائيلي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, عدوان إسرائيلي
إعصار "ميلتون" يضرب اليابسة بولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة
01:12 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 01:14 GMT 10.10.2024)
أفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC)، صباح اليوم الخميس، أن إعصار ميلتون ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية كعاصفة من الفئة الثالثة.
وذكر المركز في بيان: "الإعصار ميلتون شديد الخطورة من الفئة الثالثة يضرب قرب منطقة سيستا كي بفلوريدا... عاصفة خطيرة تهدد الحياة، ورياح عاتية، وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى".
وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بحوالي 120 ميلاً في الساعة.
وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات
في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".
واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.