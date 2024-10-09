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"غادورا منازلكم الآن".. سيارات تحذر سكان فلوريدا بمكبرات الصوت خوفا من "ميلتون".. فيديو
"غادورا منازلكم الآن".. سيارات تحذر سكان فلوريدا بمكبرات الصوت خوفا من "ميلتون".. فيديو
سبوتنيك عربي
سجل مواطنون أمريكيون مشاهد لقيام سيارات تابعة للحكومة بتوجيه تحذير للسكان بضرورة إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا، بشكل عاجل، على خلفية اقتراب إعصار "ميلتون"... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:25+0000
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وتظهر المشاهد سيارات تتجول في عدد من المناطق وبين المنازل مزودة بمكبرات صوت توجه مناشدات للسكان بضرورة إخلاء المنازل والمغادرة على الفور.وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون". ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد."بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو
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"غادورا منازلكم الآن".. سيارات تحذر سكان فلوريدا بمكبرات الصوت خوفا من "ميلتون".. فيديو

11:25 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
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سجل مواطنون أمريكيون مشاهد لقيام سيارات تابعة للحكومة بتوجيه تحذير للسكان بضرورة إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا، بشكل عاجل، على خلفية اقتراب إعصار "ميلتون" من الولاية.
وتظهر المشاهد سيارات تتجول في عدد من المناطق وبين المنازل مزودة بمكبرات صوت توجه مناشدات للسكان بضرورة إخلاء المنازل والمغادرة على الفور.

ويسمع في أحد المشاهد صوت مكبرات الصوت وهي تقول: "هذا يعتمد عليك، عليك مغاردة هذه المنطقة الآن.."، فيما يسمع صوت أحد المواطنين ممن التقطوا المشاهد يعلق قائلا: "حسنا، يبدو ذلك حقيقيا"، في إشارة إلى الخطر.

وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".

واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.
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