"غادورا منازلكم الآن".. سيارات تحذر سكان فلوريدا بمكبرات الصوت خوفا من "ميلتون".. فيديو
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
© AP Photo / Frank Franklin II
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سجل مواطنون أمريكيون مشاهد لقيام سيارات تابعة للحكومة بتوجيه تحذير للسكان بضرورة إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا، بشكل عاجل، على خلفية اقتراب إعصار "ميلتون" من الولاية.
وتظهر المشاهد سيارات تتجول في عدد من المناطق وبين المنازل مزودة بمكبرات صوت توجه مناشدات للسكان بضرورة إخلاء المنازل والمغادرة على الفور.
ويسمع في أحد المشاهد صوت مكبرات الصوت وهي تقول: "هذا يعتمد عليك، عليك مغاردة هذه المنطقة الآن.."، فيما يسمع صوت أحد المواطنين ممن التقطوا المشاهد يعلق قائلا: "حسنا، يبدو ذلك حقيقيا"، في إشارة إلى الخطر.
شاحنة صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية، تجوب الشوارع مع مكبر للصوت، تعمل على تحذير السكان بضرورة مغادرة منازلهم قبل وصول الإعصار "ميلتون". pic.twitter.com/3KGhGRAn3u— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 9, 2024
وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".
واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.