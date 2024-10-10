https://sarabic.ae/20241010/القط-لاري-يرفض-مقابلة-زيلينسكي-فيديو---1093617805.html
القط لاري يرفض مقابلة زيلينسكي... فيديو
القط لاري يرفض مقابلة زيلينسكي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لقط يعيش في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، همّ بالهروب خارجا إلى الشارع، عند دخول فلاديمير زيلنسكي، إلى مقر... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T13:35+0000
2024-10-10T13:35+0000
2024-10-10T13:35+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/06/1050355269_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_3d0502d24a2db99f4ab9b97f885d2111.jpg
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام القط لاري، الذي يعيش في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالهرولة خارجا إلى الشارع، عند دخول فلاديمير زيلنسكي، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، حيث لم يرغب الوجود معه في المكان ذاته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/06/1050355269_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_3c7a363141ee0d844f1a5b30d855ba9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
القط لاري يرفض مقابلة زيلينسكي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لقط يعيش في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، همّ بالهروب خارجا إلى الشارع، عند دخول فلاديمير زيلنسكي، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام القط لاري، الذي يعيش في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالهرولة خارجا إلى الشارع، عند دخول فلاديمير زيلنسكي، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، حيث لم يرغب الوجود معه في المكان ذاته.