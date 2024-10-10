https://sarabic.ae/20241010/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-12-مرة-خلال-24-ساعة-الماضية-1093629761.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مرة خلال 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مرة خلال 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T22:02+0000
2024-10-10T22:02+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وأوضح البيان الصادر عن المكتب، عبر قناته في "تليغرام": "تم تسجيل 12 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، منها 4 حالات على محور دونيتسك و8 على محور غورلوفكا."وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 31 مقذوفًا بمختلف العيارات. وأفاد المكتب بأنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241006/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-آخر-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1093492308.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مرة خلال 24 ساعة الماضية
22:02 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 22:03 GMT 10.10.2024)
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا على أراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي، وأطلقت 31 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وأوضح البيان الصادر عن المكتب، عبر قناته في "تليغرام": "تم تسجيل 12 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، منها 4 حالات على محور دونيتسك و8 على محور غورلوفكا."
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 31 مقذوفًا بمختلف العيارات. وأفاد المكتب بأنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
.