https://sarabic.ae/20241010/طائرة-مسيرة-تسجل-مشهدا-خطيرا-من-قلب-إعصار-ميلتون---1093602455.html
طائرة مسيرة تسجل مشهدا خطيرا من قلب إعصار "ميلتون"
طائرة مسيرة تسجل مشهدا خطيرا من قلب إعصار "ميلتون"
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، والذي من المحتمل أن يسبب أضرارا كبيرة بسبب توقع وصوله إلى اليابسة. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T07:40+0000
2024-10-10T07:40+0000
2024-10-10T07:40+0000
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وتُظهر لقطات سُجلت من طائرة مسيرة بحرية، إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، والأمواج العالية نتيجة الرياح القوية، التي تسبب بها الإعصار.ويُصنف "ميلتون" على أنه "إعصار من الفئة الخامسة" على مقياس من خمس درجات، برياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية."غادورا منازلكم الآن".. سيارات تحذر سكان فلوريدا بمكبرات الصوت خوفا من "ميلتون".. فيديومواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة مسيرة تسجل مشهدا خطيرا من قلب إعصار "ميلتون"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، والذي من المحتمل أن يسبب أضرارا كبيرة بسبب توقع وصوله إلى اليابسة.
وتُظهر لقطات سُجلت من طائرة مسيرة بحرية، إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، والأمواج العالية نتيجة الرياح القوية، التي تسبب بها الإعصار.
ويُصنف "ميلتون" على أنه "إعصار من الفئة الخامسة
" على مقياس من خمس درجات، برياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية.