ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241010/-ترحيل-صحفي-إسرائيلي-دخل-لبنان-بجواز-سفر-أجنبي-1093617636.html
ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي
ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي الإسرائيلي، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T13:48+0000
2024-10-10T13:48+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093617317_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_3442f504111484475567a9b303233449.jpg
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخل أمريكي.وذكرت تقارير صحفية لبنانية وإسرائيلية، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.وأفادت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، بتوقيف شخص يحمل جواز سفر بريطانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الإعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين. ولدى تفتيشه، عُثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي باسم يشوع تارتاكوفسكي، من موالد العام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرك البحث ظهر اسم شبيه له لشخص يعمل في موقع إسرائيلي".وتشير حسابات الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية حينها.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241010/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1093598440.html
https://sarabic.ae/20241010/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-بيروت-وجنوب-لبنان-ويعلن-مقتل-قياديين-عسكريين-في-حزب-الله-1093601268.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093617317_311:0:1240:697_1920x0_80_0_0_3eabf78bcad918ee88dff3a60e79e5bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, إسرائيل
العالم العربي, أخبار لبنان, إسرائيل

ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي

13:48 GMT 10.10.2024
© Photo / X.comالصحفي الإسرائيلي يشوع تارتاكوفسكي
الصحفي الإسرائيلي يشوع تارتاكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Photo / X.com
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي الإسرائيلي، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخل أمريكي.
وذكرت تقارير صحفية لبنانية وإسرائيلية، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل
08:26 GMT
وأفادت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، بتوقيف شخص يحمل جواز سفر بريطانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الإعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين. ولدى تفتيشه، عُثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي باسم يشوع تارتاكوفسكي، من موالد العام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرك البحث ظهر اسم شبيه له لشخص يعمل في موقع إسرائيلي".
وتشير حسابات الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.

وتعليقا على اعتقال تارتاكوفسكي قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المسألة معروفة لدى السلطات المختصة في إسرائيل، ويتم التعامل معها من قبل السلطات المخولة"، مضيفا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها مواطنون إسرائيليون إلى أراضي دول معادية، رغم أن ذلك يحظره القانون، ويشكل خطرا واضحا على أمنهم".

مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بيروت وجنوب لبنان ويعلن مقتل قياديين عسكريين في "حزب الله"
05:59 GMT
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية حينها.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала