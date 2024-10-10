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ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي

ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي الإسرائيلي، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس. 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T13:48+0000

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2024-10-10T13:48+0000

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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخل أمريكي.وذكرت تقارير صحفية لبنانية وإسرائيلية، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.وأفادت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، بتوقيف شخص يحمل جواز سفر بريطانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الإعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين. ولدى تفتيشه، عُثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي باسم يشوع تارتاكوفسكي، من موالد العام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرك البحث ظهر اسم شبيه له لشخص يعمل في موقع إسرائيلي".وتشير حسابات الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية حينها.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.

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