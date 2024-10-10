أجمل الصور لهذا الأسبوع

الممثلة ناعومي واتس في لقطة طريفة مع الكلب بينغ، خلال العرض الأول لفيلم "ذا فريند" خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين في نيويورك، الولايات المتحدة.
الممثلة ناعومي واتس في لقطة طريفة مع الكلب بينغ، خلال العرض الأول لفيلم "ذا فريند" خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين في نيويورك، الولايات المتحدة.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في لقطة طريفة وهو يقفز على المسرح في تجمع انتخابي بينما يتحدث المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في لقطة طريفة وهو يقفز على المسرح في تجمع انتخابي بينما يتحدث المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.
دمية على شكل مومياء تجلس في أحد السيارات خلال عيد الهالوين في بوغوتا، كولومبيا.
دمية على شكل مومياء تجلس في أحد السيارات خلال عيد الهالوين في بوغوتا، كولومبيا.
صورة لفنانين يرتدون أقنعة المهرجين التقليدية للمشاركة في مهرجان الشنتو السنوي المسمى المهرجان الكبير في ضريح كوتوهيراغو في طوكيو، اليابان.
صورة لفنانين يرتدون أقنعة المهرجين التقليدية للمشاركة في مهرجان الشنتو السنوي المسمى المهرجان الكبير في ضريح كوتوهيراغو في طوكيو، اليابان.
لقطة طريفة للاعبي بيسبول أثناء سقوطهما على الأرض خلال مباراة من سلسلة دوري البيسبول الوطني في سان دييغو.
لقطة طريفة للاعبي بيسبول أثناء سقوطهما على الأرض خلال مباراة من سلسلة دوري البيسبول الوطني في سان دييغو.
عارضة أزياء تعرض تصميمًا لأحد العلامات التجارية الروسية خلال أسبوع الموضة في موسكو، روسيا.
عارضة أزياء تعرض تصميمًا لأحد العلامات التجارية الروسية خلال أسبوع الموضة في موسكو، روسيا.
منطاد على شكل دب خلال عرض جماعي للمناطيد في مهرجان البوكيرك الدولي 52، نيو مكسيكو.
منطاد على شكل دب خلال عرض جماعي للمناطيد في مهرجان البوكيرك الدولي 52، نيو مكسيكو.
صورة لطفلة ترتدي قناع "الفتاة جيجي ساو" في الذكرى الـ20 لعرض فلم "سو" في المسرح المصري في هوليوود، في لوس أنجلوس.
صورة لطفلة ترتدي قناع "الفتاة جيجي ساو" في الذكرى الـ20 لعرض فلم "سو" في المسرح المصري في هوليوود، في لوس أنجلوس.