أجمل الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أجمل الصور لهذا الأسبوع
أجمل الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل الصور لهذا الأسبوع

13:25 GMT 10.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Evan Agostini

الممثلة ناعومي واتس في لقطة طريفة مع الكلب بينغ، خلال العرض الأول لفيلم "ذا فريند" خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين في نيويورك، الولايات المتحدة.

الممثلة ناعومي واتس في لقطة طريفة مع الكلب بينغ، خلال العرض الأول لفيلم &quot;ذا فريند&quot; خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Agostini

الممثلة ناعومي واتس في لقطة طريفة مع الكلب بينغ، خلال العرض الأول لفيلم "ذا فريند" خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين في نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Evan Vucci

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في لقطة طريفة وهو يقفز على المسرح في تجمع انتخابي بينما يتحدث المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في لقطة طريفة وهو يقفز على المسرح في تجمع انتخابي بينما يتحدث المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في لقطة طريفة وهو يقفز على المسرح في تجمع انتخابي بينما يتحدث المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Fernando Vergara

دمية على شكل مومياء تجلس في أحد السيارات خلال عيد الهالوين في بوغوتا، كولومبيا.

دمية على شكل مومياء تجلس في أحد السيارات خلال عيد الهالوين في بوغوتا، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

دمية على شكل مومياء تجلس في أحد السيارات خلال عيد الهالوين في بوغوتا، كولومبيا.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة لفنانين يرتدون أقنعة المهرجين التقليدية للمشاركة في مهرجان الشنتو السنوي المسمى المهرجان الكبير في ضريح كوتوهيراغو في طوكيو، اليابان.

صورة لفنانين يرتدون أقنعة المهرجين التقليدية للمشاركة في مهرجان الشنتو السنوي المسمى المهرجان الكبير في ضريح كوتوهيراغو في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة لفنانين يرتدون أقنعة المهرجين التقليدية للمشاركة في مهرجان الشنتو السنوي المسمى المهرجان الكبير في ضريح كوتوهيراغو في طوكيو، اليابان.

© AP Photo / Ashley Landis

لقطة طريفة للاعبي بيسبول أثناء سقوطهما على الأرض خلال مباراة من سلسلة دوري البيسبول الوطني في سان دييغو.

لقطة طريفة للاعبي بيسبول أثناء سقوطهما على الأرض خلال مباراة من سلسلة دوري البيسبول الوطني في سان دييغو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ashley Landis

لقطة طريفة للاعبي بيسبول أثناء سقوطهما على الأرض خلال مباراة من سلسلة دوري البيسبول الوطني في سان دييغو.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

عارضة أزياء تعرض تصميمًا لأحد العلامات التجارية الروسية خلال أسبوع الموضة في موسكو، روسيا.

عارضة أزياء تعرض تصميمًا لأحد العلامات التجارية الروسية خلال أسبوع الموضة في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pavel Bednyakov

عارضة أزياء تعرض تصميمًا لأحد العلامات التجارية الروسية خلال أسبوع الموضة في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Roberto E. Rosales

منطاد على شكل دب خلال عرض جماعي للمناطيد في مهرجان البوكيرك الدولي 52، نيو مكسيكو.

منطاد على شكل دب خلال عرض جماعي للمناطيد في مهرجان البوكيرك الدولي 52، نيو مكسيكو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Roberto E. Rosales

منطاد على شكل دب خلال عرض جماعي للمناطيد في مهرجان البوكيرك الدولي 52، نيو مكسيكو.

© AP Photo / Chris Pizzello

صورة لطفلة ترتدي قناع "الفتاة جيجي ساو" في الذكرى الـ20 لعرض فلم "سو" في المسرح المصري في هوليوود، في لوس أنجلوس.

صورة لطفلة ترتدي قناع &quot;الفتاة جيجي ساو&quot; في الذكرى الـ20 لعرض فلم &quot;سو&quot; في المسرح المصري في هوليوود، في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

صورة لطفلة ترتدي قناع "الفتاة جيجي ساو" في الذكرى الـ20 لعرض فلم "سو" في المسرح المصري في هوليوود، في لوس أنجلوس.

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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:26 GMT
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