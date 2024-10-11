https://sarabic.ae/20241011/السلطات-الأمنية-المصرية-تكتشف-مفاجأة-خطيرة-على-جانبي-قناة-السويس-1093657145.html

السلطات الأمنية المصرية تكتشف مفاجأة خطيرة على جانبي قناة السويس

السلطات الأمنية المصرية تكتشف مفاجأة خطيرة على جانبي قناة السويس

سبوتنيك عربي

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة في محيط قناة السويس، بلغت 3.5 طن، تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون جنيه. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T14:35+0000

2024-10-11T14:35+0000

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وأعلنت الوزارة على صفحتها أنه أظهرت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أن عنصراً إجرامياً خطيراً من مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، كان يخطط لنقل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات.وأوضح البيان أن التهريب كان من شرق قناة السويس إلى غربها باستخدام سيارة نقل أثاث بهدف توزيعها في مختلف المحافظات.وعقب الحصول على الأذونات القانونية والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم إعداد كمين ناجح وضبط المتهم أثناء قيادته السيارة المشتبه بها.وأضاف البيان: وعند تفتيش السيارة، عثرت قوات الأمن على 1.5 طن من مخدر الحشيش و2 طن من مخدر الهيدرو.قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.يذكر أنه المادة 33 من قانون العقوبات المصري تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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