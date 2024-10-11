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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/تحييد-4-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1093630926.html
تحييد 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق روستوف دون وقوع إصابات
تحييد 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق روستوف دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، بتُحييِّد أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية لأربع طائرات مسيرة أوكرانية شمال منطقة... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T03:27+0000
2024-10-11T03:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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.موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر قناته على "تليغرام": "هذه الليلة شن العدو هجومًا بطائرات مسيرة انقضاضية مجهولة النوع في مقاطعة روستوف، وأثناء صد الهجوم باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، تم تُحييِّد أربع طائرات بدون طيار شمال منطقة كامينسك-شاختينسكي".وأشار إلى أنه وفق المعلومات الأولية، لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240927/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-9-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-روستوف-وبيلغورود-خلال-الليل-1093156681.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تحييد 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق روستوف دون وقوع إصابات

03:27 GMT 11.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، بتُحييِّد أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية لأربع طائرات مسيرة أوكرانية شمال منطقة كامينسك-شاختينسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار
.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر قناته على "تليغرام": "هذه الليلة شن العدو هجومًا بطائرات مسيرة انقضاضية مجهولة النوع في مقاطعة روستوف، وأثناء صد الهجوم باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، تم تُحييِّد أربع طائرات بدون طيار شمال منطقة كامينسك-شاختينسكي".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود خلال الليل
27 سبتمبر, 04:18 GMT
وأشار إلى أنه وفق المعلومات الأولية، لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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