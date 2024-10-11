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https://sarabic.ae/20241011/تقارير-دول-خليجية-تضغط-على-واشنطن-لمنع-ضربة-إسرائيلية-على-منشآت-نفطية-إيرانية-1093656203.html
تقارير: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع ضربة إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية
تقارير: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع ضربة إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن هناك دولا خليجية تضغط على الإدارة الأمريكية لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T13:57+0000
2024-10-11T13:57+0000
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وأرجعت التقارير تلك المساعي الخليجية إلى قلق الدول الخليجية من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.وتأتي مساعي دول الخليج كذلك في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع. رفضت دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصدر خليجي قريب من الدوائر الحكومية قوله بأن زيارة الوزير الإيراني إلى جانب الاتصالات السعودية الأمريكية على مستوى وزارتي الدفاع تأتي في إطار جهد منسق لمعالجة الأزمة.وأكد مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات أن مسؤولين خليجيين تواصلوا مع نظرائهم الأمريكيين للتعبير عن القلق إزاء النطاق المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.من جانبه، رفض البيت الأبيض الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومات خليجية طلبت من واشنطن ضمان أن يكون رد إسرائيل مدروسان فيما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي في اتصال هاتفي وصفه الجانبان بأنه إيجابي.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد جدد اليوم الجمعة، التأكيد على أن الجيش الإيراني سيرد على أي هجوم إسرائيلي بمزيد من القوة.وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصريحات عراقجي جاءت في مقابلة مع قناة "Tg3" الإيطالية، أعرب من خلالها أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.وعلق عراقجي ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وما إذا كانت إيران سترد على هجوم محتمل، أجاب وزير الخارجية الإيراني بأن "هذا ليس جديدا، لقد حصل الإسرائيليون دائما على ضوء أخضر منهم. لذلك سنرد بالتأكيد على أي عمل إسرائيلي بمزيد من القوة".وأوضح عباس عراقجي أن إيران ليست هي التي تسببت في تصعيد التوتر مع إسرائيل، مضيفا: "نحن لا نخشى الحرب، ولكننا لا نريدها".وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا.وقال لافروف للصحفيين إن روسيا تنطلق من تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا ترى أي مؤشرات على أن إيران تحاول نقل برنامجها للتطوير النووي السلمي إلى قناة عسكرية، لكن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا.
https://sarabic.ae/20241011/تقرير-خطط-إسرائيل-لضرب-إيران-لا-تزال-أكثر-عدوانية-مما-ترغب-أمريكا-1093633483.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران, أخبار إيران

تقارير: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع ضربة إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية

13:57 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Hasan Jamaliالبترول وأسعار النفط
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hasan Jamali
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن هناك دولا خليجية تضغط على الإدارة الأمريكية لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية.
وأرجعت التقارير تلك المساعي الخليجية إلى قلق الدول الخليجية من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وتأتي مساعي دول الخليج كذلك في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع. رفضت دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصدر خليجي قريب من الدوائر الحكومية قوله بأن زيارة الوزير الإيراني إلى جانب الاتصالات السعودية الأمريكية على مستوى وزارتي الدفاع تأتي في إطار جهد منسق لمعالجة الأزمة.
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وأكد مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات أن مسؤولين خليجيين تواصلوا مع نظرائهم الأمريكيين للتعبير عن القلق إزاء النطاق المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.
من جانبه، رفض البيت الأبيض الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومات خليجية طلبت من واشنطن ضمان أن يكون رد إسرائيل مدروسان فيما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي في اتصال هاتفي وصفه الجانبان بأنه إيجابي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد جدد اليوم الجمعة، التأكيد على أن الجيش الإيراني سيرد على أي هجوم إسرائيلي بمزيد من القوة.
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9 أكتوبر, 19:24 GMT
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصريحات عراقجي جاءت في مقابلة مع قناة "Tg3" الإيطالية، أعرب من خلالها أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وعلق عراقجي ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وما إذا كانت إيران سترد على هجوم محتمل، أجاب وزير الخارجية الإيراني بأن "هذا ليس جديدا، لقد حصل الإسرائيليون دائما على ضوء أخضر منهم. لذلك سنرد بالتأكيد على أي عمل إسرائيلي بمزيد من القوة".
وأوضح عباس عراقجي أن إيران ليست هي التي تسببت في تصعيد التوتر مع إسرائيل، مضيفا: "نحن لا نخشى الحرب، ولكننا لا نريدها".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا.
وقال لافروف للصحفيين إن روسيا تنطلق من تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا ترى أي مؤشرات على أن إيران تحاول نقل برنامجها للتطوير النووي السلمي إلى قناة عسكرية، لكن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا.
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