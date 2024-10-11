https://sarabic.ae/20241011/لافروف-الهجوم-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-سيكون-استفزازا-خطيرا-1093632683.html

لافروف: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا

لافروف: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-11T07:07+0000

2024-10-11T07:07+0000

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سيرغي لافروف

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وقال لافروف للصحفيين إن روسيا تنطلق من تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا ترى أي مؤشرات على أن إيران تحاول نقل برنامجها للتطوير النووي السلمي إلى قناة عسكرية، لكن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا.وأضاف لافروف: "نحن نفضل أن نسترشد بالحقائق، في كل الدول تقريبا هناك سياسيون وبرلمانيون يعبرون عن موقف لا يعكس الاستراتيجية العملية وخط حكوماتهم".وتابع لافروف: "تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام تقارير من هذا النوع إلى مجلس محافظيها، ونحن ننطلق من هذه التقييمات المهنية، ولكن بالطبع، إذا تم تنفيذ الخطط أو التهديدات بشن هجمات على المنشآت النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، فسيكون ذلك استفزاز خطير للغاية".يُذكر أنه في وقت سابق، قال السفير الإيراني السابق في ألمانيا سيد حسين موسويان، لوكالة "سبوتنيك"، إن استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية الإيرانية سيكون خطأ استراتيجيًا سيؤدي إلى انتقال إيران من "دولة أعتاب أن تكون نووية" إلى أن تصبح "دولة نووية".موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النوويةلافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى

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