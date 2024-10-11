https://sarabic.ae/20241011/حزب-الله-يرد-على-مزاعم-وكالة-غربية-حول-القيادة-الجديدة---1093657290.html
"حزب الله" يرد على مزاعم وكالة غربية حول "القيادة الجديدة"
"حزب الله" يرد على مزاعم وكالة غربية حول "القيادة الجديدة"
سبوتنيك عربي
نفى" حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، ما ذكرته وكالة غربية بشأن تشكيله قيادة جديدة لإدارة عمليات إطلاق الصواريخ والحرب البرية مع إسرائيل. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T14:33+0000
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وذكر الحزب في بيان له: "نشرت وكالة رويترز تقريرا عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في "حزب الله" وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة هذه الحرب وخططها وأسلحتها".هذا وقد نشرت الوكالة الغربية تقريرا مطولا قالت فيه إن "حزب الله" ينشئ قيادة جديدة لحرب برية حاسمة بعد الضربات الإسرائيلية الثقيلة.وزعم التقرير بأن "حزب الله" يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعد أن قتلت إسرائيل قياداته العليا، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والصراع البري، بحسب مصدرين مطلعين على عملياته.
https://sarabic.ae/20241011/باحث-في-الشؤون-الدولية-لـسبوتنيك-إسرائيل-وحش-أفلتته-واشنطن-في-المنطقة--1093656031.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان
أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان
"حزب الله" يرد على مزاعم وكالة غربية حول "القيادة الجديدة"
نفى" حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، ما ذكرته وكالة غربية بشأن تشكيله قيادة جديدة لإدارة عمليات إطلاق الصواريخ والحرب البرية مع إسرائيل.
وذكر الحزب في بيان له: "نشرت وكالة رويترز تقريرا عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في "حزب الله" وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة هذه الحرب وخططها وأسلحتها".
وأضاف البيان: "هذا التقرير هو محض خيال كتاب رويترز وصحفييها ومستشاريها الأمنيين ليس إلا، وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
وتابع البيان: "بالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في "حزب الله" عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن سياستنا كما بات معلوما وقد يكون من الضروري التأكيد عليه مجددا، أنه لا توجد مصادر في "حزب الله"، فضلا عن مصدر قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه".
هذا وقد نشرت الوكالة الغربية تقريرا مطولا قالت فيه إن "حزب الله" ينشئ قيادة جديدة لحرب برية حاسمة بعد الضربات الإسرائيلية الثقيلة.
وزعم التقرير بأن "حزب الله" يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعد أن قتلت إسرائيل قياداته العليا، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والصراع البري، بحسب مصدرين مطلعين على عملياته.