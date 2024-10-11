ملك المغرب يعلق على الموقف الفرنسي من قضية الصحراء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241011/ملك-المغرب-يعلق-على-الموقف-الفرنسي-من-قضية-الصحراء-1093664294.html
ملك المغرب يعلق على الموقف الفرنسي من قضية الصحراء
ملك المغرب يعلق على الموقف الفرنسي من قضية الصحراء
سبوتنيك عربي
علق العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، على موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T19:06+0000
2024-10-11T19:06+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
الأخبار
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102751/27/1027512761_0:364:3978:2602_1920x0_80_0_0_7d7c8dc323e52400fe3933ac79182acf.jpg
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الملك إشادته بالدعم الذي تقدمه العديد من "البلدان المؤثرة" وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.وقال محمد السادس، في خطاب وجهه إلى البرلمان: "ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي".ووجه ملك المغرب الشكره لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بعد تأييدها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا "التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب"، على حد قوله.يذكر أن النزاع مستمر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر حول حكم الصحراء الغربية. وتسيطر المغرب على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، وتقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، فيما تسعى جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكن لم يتم تنفيذه.وقال ماكرون، في نهاية يوليو/ تموز الماضي في رسالة وجهها للعاهل المغربي، محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية". وأكد ماكرون على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي.في سياق متصل، وصل التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى مستويات متقدمة، في ظل تحذيرات من إجراءات اقتصادية إضافية يحتمل معها "القطيعة" حال استمرار نهج فرنسا الحالي تجاه الجزائر، وعدم استيعابها الرسائل، وفق خبراء.قرار أخير اتخذته الجزائر في إطار تصعيدها ضد باريس على المستوى الاقتصادي بعد سحب سفيرها في 30 يوليو/ تموز 2024، إذ استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.وفق الخبراء من الجزائر، فإن الإجراء الجزائري هو رسائل مباشرة لفرنسا، بسبب مواقفها من الملفات الثنائية، وكذلك فيما يتعلق بتأييدها الأخير لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.
https://sarabic.ae/20230930/مسؤول-ليبي-سابق-القذافي-أسس-البوليساريو-واعترف-بخطأه-في-هذا-الأمر-فيديو-1081526984.html
https://sarabic.ae/20241007/الجزائر-تعلن-عن-قرار-عاجل-بسبب-جواسيس-لإسرائيل-دخلوا-بجوازات-سفر-مغربية-1093500109.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102751/27/1027512761_13:0:3966:2965_1920x0_80_0_0_996c340ae48de391e85bd2410d7677bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار, الجزائر
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار, الجزائر

ملك المغرب يعلق على الموقف الفرنسي من قضية الصحراء

19:06 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
علق العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، على موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الملك إشادته بالدعم الذي تقدمه العديد من "البلدان المؤثرة" وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
وقال محمد السادس، في خطاب وجهه إلى البرلمان: "ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي".
ووجه ملك المغرب الشكره لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بعد تأييدها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا "التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب"، على حد قوله.
الرئيس الراحل لليبيا معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
مسؤول ليبي سابق: القذافي أسس البوليساريو واعترف بخطئه في هذا الأمر... فيديو
30 سبتمبر 2023, 06:19 GMT
يذكر أن النزاع مستمر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر حول حكم الصحراء الغربية.
وتسيطر المغرب على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، وتقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، فيما تسعى جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكن لم يتم تنفيذه.
وقال ماكرون، في نهاية يوليو/ تموز الماضي في رسالة وجهها للعاهل المغربي، محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الجزائر تعلن عن قرار عاجل بسبب "جواسيس لإسرائيل دخلوا بجوازات سفر مغربية"
7 أكتوبر, 09:04 GMT
وأكد ماكرون على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي.
في سياق متصل، وصل التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى مستويات متقدمة، في ظل تحذيرات من إجراءات اقتصادية إضافية يحتمل معها "القطيعة" حال استمرار نهج فرنسا الحالي تجاه الجزائر، وعدم استيعابها الرسائل، وفق خبراء.
قرار أخير اتخذته الجزائر في إطار تصعيدها ضد باريس على المستوى الاقتصادي بعد سحب سفيرها في 30 يوليو/ تموز 2024، إذ استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.
وفق الخبراء من الجزائر، فإن الإجراء الجزائري هو رسائل مباشرة لفرنسا، بسبب مواقفها من الملفات الثنائية، وكذلك فيما يتعلق بتأييدها الأخير لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:10 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала