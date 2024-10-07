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https://sarabic.ae/20241007/الجزائر-تعلن-عن-قرار-عاجل-بسبب-جواسيس-لإسرائيل-دخلوا-بجوازات-سفر-مغربية-1093500109.html
الجزائر تعلن عن قرار عاجل بسبب "جواسيس لإسرائيل دخلوا بجوازات سفر مغربية"
الجزائر تعلن عن قرار عاجل بسبب "جواسيس لإسرائيل دخلوا بجوازات سفر مغربية"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ قرار عاجل، بشأن المغاربة الذين يدخلون إلى البلاد. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T09:04+0000
2024-10-07T09:04+0000
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وقال إنه تم فرض الفيزا "تأشيرة دخول" على حامي الجواز المغربي، لأسباب أمنية وسياسية، وكذلك لـ"التعاون الأمني" بين المغرب وإسرائيل.وأوضح خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية في الجزائر، أول أمس السبت: "لدينا شكوك بأن عملاء وجواسيس صهاينة، دخلوا الجزائر بجوازات سفر مغربية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.ونفى تبون في الوقت ذاته، صحة تقارير تفيد بأن الجزائر تقوم بطرد المغاربة، مؤكدا: "طرد المغاربة كلام فارغ، ولن نطرد أي مغربي من الجزائر، شرط التزامه بالقانون".وشدد على أن "الشعب المغربي شعب شقيق، ولا نكن له سوى المودة، ونتمنى له الخروج من المرحلة الحالية"، بحسب قوله.وبعد نحو 3 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، فرضت الجزائر التأشيرة على حاملي الجواز المغربي، لأسباب أمنية، وفق بيان الخارجية الجزائرية.وقررت الجزائر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني الجزائري،على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وفق بيان الخارجية الجزائرية.تنظر الجزائر لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعين من الريبة، حيث ترى أن وجود إسرائيل في دولة مجاورة يهدد أمنها القومي.ويشكل القرار الجديد أزمة بالنسبة للعائلات المشتركية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية، والتي عرفت بنسب مصاهرة كبيرة على مدار التاريخ.
https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-حول-الأزمة-مع-الجزائر-1093430033.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, عبد المجيد تبون

الجزائر تعلن عن قرار عاجل بسبب "جواسيس لإسرائيل دخلوا بجوازات سفر مغربية"

09:04 GMT 07.10.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
© AP Photo / STR
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ قرار عاجل، بشأن المغاربة الذين يدخلون إلى البلاد.
وقال إنه تم فرض الفيزا "تأشيرة دخول" على حامي الجواز المغربي، لأسباب أمنية وسياسية، وكذلك لـ"التعاون الأمني" بين المغرب وإسرائيل.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية في الجزائر، أول أمس السبت: "لدينا شكوك بأن عملاء وجواسيس صهاينة، دخلوا الجزائر بجوازات سفر مغربية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
ونفى تبون في الوقت ذاته، صحة تقارير تفيد بأن الجزائر تقوم بطرد المغاربة، مؤكدا: "طرد المغاربة كلام فارغ، ولن نطرد أي مغربي من الجزائر، شرط التزامه بالقانون".
وشدد على أن "الشعب المغربي شعب شقيق، ولا نكن له سوى المودة، ونتمنى له الخروج من المرحلة الحالية"، بحسب قوله.
أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة حول الأزمة مع الجزائر
4 أكتوبر, 12:03 GMT
وبعد نحو 3 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، فرضت الجزائر التأشيرة على حاملي الجواز المغربي، لأسباب أمنية، وفق بيان الخارجية الجزائرية.
وقررت الجزائر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني الجزائري،على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وفق بيان الخارجية الجزائرية.
تنظر الجزائر لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعين من الريبة، حيث ترى أن وجود إسرائيل في دولة مجاورة يهدد أمنها القومي.
ويشكل القرار الجديد أزمة بالنسبة للعائلات المشتركية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية، والتي عرفت بنسب مصاهرة كبيرة على مدار التاريخ.
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