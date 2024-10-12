https://sarabic.ae/20241012/السوداني-وماكرون-يناقشان-التطورات-في-المنطقة-والجهود-لوقف-الحرب-1093686178.html
السوداني وماكرون يناقشان التطورات في المنطقة والجهود لوقف الحرب
السوداني وماكرون يناقشان التطورات في المنطقة والجهود لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، التطورات في المنطقة والتأكيد على أهمية تعضيد... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T16:03+0000
2024-10-12T16:03+0000
2024-10-12T16:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f15a96cf2478ae95f5cca224e12d9006.jpg
وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التباحث في قضايا تتصل بالوضع الراهن في المنطقة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241012/وسط-القصف-الإسرائيلي-رئيس-البرلمان-الإيراني-يقود-طائرته-بنفسه-إلى-لبنان-فيديو-1093678886.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536471_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5461bd75a308c3fbbf8857b6fb642f3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
السوداني وماكرون يناقشان التطورات في المنطقة والجهود لوقف الحرب
ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، التطورات في المنطقة والتأكيد على أهمية تعضيد المبادرة التي أعلنها ماكرون لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التباحث في قضايا تتصل بالوضع الراهن في المنطقة".
أضافت أن "الاتصال الهاتفي تناول الدعوة التي أطلقها مؤخرا الرئيس ماكرون لإيقاف توريد الأسلحة إلى الكيان المحتل، في حربه العدوانية ضدّ غزة ولبنان، والتأكيد على أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها، لا سيما أن الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
لكن الشهر الماضي، شهد تزايد حدة المواجهات وتعرض لبنان لقصف جوي عنيف من إسرائيل، بينما شن "حزب لله" ضربات صاروخية ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.