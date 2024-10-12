https://sarabic.ae/20241012/السيسي-أنور-السادات-هزم-كل-خصومه-1093678714.html

السيسي: أنور السادات هزم كل خصومه

السيسي: أنور السادات هزم كل خصومه

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هزم كل خصومه، حتى وهو غير موجود بقرار الحرب". 12.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-12T12:29+0000

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وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إن "الرئيس السادات يـُـكتب له تاريخ جديد كل 10 سنوات لأنه رجل خدم أجيال متعاقبة بعده"، مضيفًا أن "اليوم يحق لنا أن نقول للرئيس السادات هزمت كل خصومك وأنت مش موجود".وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بأن "السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية"، مؤكدًا أن بلاده لا يوجد لديها أجندة خفية تجاه أحد.جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة في الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، يوم الثلاثاء.وأضاف السيسي أن "الحرب هي الاستثناء، لكن الحالة العامة هو أن يكون هناك سلام واستقرار وبناء وتنمية".وأوضح أن "مصر، على مدار 51 سنة من حرب أكتوبر، واجهت الدولة اختبارا حقيقيا للمحافظة على السلام كاستراتيجية تبنتها وحماية حدودها وأرضها".وتابع: "ما يحدث حاليا من صراع واقتتال وحالة غضب وكراهية كان موجودا في تلك الفترة أيضا على مستوى المنطقة بالكامل، في حين تجاوز القادة في مصر وإسرائيل، هذا الأمر وانخرطا في سلام منع الحرب".وجدد السيسي تأكيده بأن "موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".وأكد أن "المجتمع الدولي بالكامل يعي عدالة القضية الفلسطينية ويعترف بذلك، لكن الأهم أن يتحول ذلك إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.يشار إلى أن اصطفاف تفتيش الحرب يأتي في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

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