https://sarabic.ae/20241012/بوتين-روسيا-ستعمل-خطوة-بخطوة-على-ترميم-وإعادة-بناء-كل-ما-دُمر-في-المناطق-الجديدة-والحدودية-1093694416.html

بوتين: روسيا ستعمل خطوة بخطوة على ترميم وإعادة بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية

بوتين: روسيا ستعمل خطوة بخطوة على ترميم وإعادة بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ستعيد بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية خطوة بخطوة، وستواصل تقديم المساعدة اللازمة للمنتجين... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T21:28+0000

2024-10-12T21:28+0000

2024-10-12T21:28+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بوتين في خطابه للمزارعين بمناسبة عطلتهم المهنية، "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لكم كأولوية. خطوة بخطوة، سنعيد بناء كل ما دُمر وتضرر بالتأكيد. وبالطبع، سنخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية الغنية لأراضينا التاريخية التي أعادت توحيدها مع روسيا".وشكر بوتين بشكل خاص المزارعين في المناطق الجديدة والحدودية على عملهم. مشيرًا إلى أن شجاعتهم وتفانيهم في القضية يستحقون أعمق الاحترام.ولفت إلى أن هذه الإنجازات، التي تفتخر بها البلاد، كانت مساهمة هائلة من العديد من الأشخاص العاملين في الصناعة الزراعية، بما في ذلك موظفو الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم والمزارع وموظفو صناعة الأغذية والتجهيز والمنظمات المتخصصة والعلمية والتعليمية.يتم الاحتفال بيوم عمال الصناعة الزراعية والتجهيزية في روسيا سنويًا في الأحد الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الثاني.

https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يعلن-عن-عصر-جديد-من-التغيير-الجذري-للعلاقات-الدولية-1093637758.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم