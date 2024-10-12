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شؤون عسكرية
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20241012/بوتين-روسيا-ستعمل-خطوة-بخطوة-على-ترميم-وإعادة-بناء-كل-ما-دُمر-في-المناطق-الجديدة-والحدودية-1093694416.html
بوتين: روسيا ستعمل خطوة بخطوة على ترميم وإعادة بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية
بوتين: روسيا ستعمل خطوة بخطوة على ترميم وإعادة بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ستعيد بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية خطوة بخطوة، وستواصل تقديم المساعدة اللازمة للمنتجين... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T21:28+0000
2024-10-12T21:28+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين في خطابه للمزارعين بمناسبة عطلتهم المهنية، "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لكم كأولوية. خطوة بخطوة، سنعيد بناء كل ما دُمر وتضرر بالتأكيد. وبالطبع، سنخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية الغنية لأراضينا التاريخية التي أعادت توحيدها مع روسيا".وشكر بوتين بشكل خاص المزارعين في المناطق الجديدة والحدودية على عملهم. مشيرًا إلى أن شجاعتهم وتفانيهم في القضية يستحقون أعمق الاحترام.ولفت إلى أن هذه الإنجازات، التي تفتخر بها البلاد، كانت مساهمة هائلة من العديد من الأشخاص العاملين في الصناعة الزراعية، بما في ذلك موظفو الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم والمزارع وموظفو صناعة الأغذية والتجهيز والمنظمات المتخصصة والعلمية والتعليمية.يتم الاحتفال بيوم عمال الصناعة الزراعية والتجهيزية في روسيا سنويًا في الأحد الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الثاني.
https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يعلن-عن-عصر-جديد-من-التغيير-الجذري-للعلاقات-الدولية-1093637758.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: روسيا ستعمل خطوة بخطوة على ترميم وإعادة بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية

21:28 GMT 12.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركمانستان
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركمانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ستعيد بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية خطوة بخطوة، وستواصل تقديم المساعدة اللازمة للمنتجين الزراعيين المحليين كأولوية، وخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية للأراضي التاريخية للبلاد.
وقال بوتين في خطابه للمزارعين بمناسبة عطلتهم المهنية، "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لكم كأولوية. خطوة بخطوة، سنعيد بناء كل ما دُمر وتضرر بالتأكيد. وبالطبع، سنخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية الغنية لأراضينا التاريخية التي أعادت توحيدها مع روسيا".
وشكر بوتين بشكل خاص المزارعين في المناطق الجديدة والحدودية على عملهم. مشيرًا إلى أن شجاعتهم وتفانيهم في القضية يستحقون أعمق الاحترام.
وأضاف الرئيس الروسي، "اليوم، يزود المنتجون الزراعيون السوق المحلية بجميع أنواع الغذاء الرئيسية بشكل موثوق. وبسبب جودتها، فإن المنتجات المحلية مطلوبة بشدة في بلدنا والخارج. والدليل الواضح على ذلك هو مكانة روسيا كواحدة من قادة العالم في إمدادات الغذاء".
ولفت إلى أن هذه الإنجازات، التي تفتخر بها البلاد، كانت مساهمة هائلة من العديد من الأشخاص العاملين في الصناعة الزراعية، بما في ذلك موظفو الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم والمزارع وموظفو صناعة الأغذية والتجهيز والمنظمات المتخصصة والعلمية والتعليمية.
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركمانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدولية
أمس, 08:09 GMT
يتم الاحتفال بيوم عمال الصناعة الزراعية والتجهيزية في روسيا سنويًا في الأحد الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الثاني.
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