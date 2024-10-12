https://sarabic.ae/20241012/سمير-جعجع-رئيس-لبنان-المقبل-يجب-أن-يحصر-السلاح-بيد-الجيش-اللبناني--1093684774.html

سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

سبوتنيك عربي

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن رسم خارطة طريق واضحة للوضع السياسي في لبنان يتطلب وقف إطلاق النار فورا، مؤكدا أنها خطوة أولى يجب تنفيذها. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر لحزبه، اليوم السبت، تحت عنوان "دفاعا عن لبنان"، قال فيه إن الرئيس المقبل للبلاد يجب أن يتعهد بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وأوضح جعجع: "يجب على الدولة اللبنانية أن تعيد بناء مؤسساتها وتستعيد دورها لتحقيق الاستقرار".وأردف: "أكثر من مليون شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب، التي تسيطر على قرارها قوى خارجية"، مضيفا: "لن يكون هناك استقرار في لبنان دون بناء الدولة".ووجه رئيس حزب القوات اللبنانية انتقادات لما وصفه بـ"أنصاف الحلول" التي تعرقل تقدم لبنان واستقراره.واعتبر سمير جعجع أن الحكومة اللبنانية الحالية فقدت ثقة المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية يكون له مصداقية ويضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته ويلتزم بتطبيق القرارات الدولية.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.لكن الشهر الماضي، شهد تزايد حدة المواجهات وتعرض لبنان لقصف جوي عنيف من إسرائيل، بينما شن "حزب لله" ضربات صاروخية ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.

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