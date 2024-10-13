https://sarabic.ae/20241013/إعلام-إسرائيل-حددت-بنك-أهداف-للرد-المرتقب-على-الهجوم-الإيراني-1093704185.html

إعلام: إسرائيل حددت بنك أهداف للرد المرتقب على الهجوم الإيراني

إعلام: إسرائيل حددت بنك أهداف للرد المرتقب على الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم بأن إسرائيل حددت بالفعل بنك أهداف في إطار إعدادها للرد المرتقب على الهجوم الإيراني الأخير، مشيرين إلى أن... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T11:16+0000

2024-10-13T11:16+0000

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وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارا واضحا بشأن موعد الرد على إيران، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه جاهز تماما بمجرد صدور أوامر بالتحرك، بينما من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني، اليوم الأحد، للتصويت على تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت لتحديد نطاق وتفاصيل الضربة.وعلى الرغم من أن المصادر أفادت بأن الإدارة الأمريكية لا تعرف متى سترد إسرائيل تحديدا، إلا أنهم أكدوا أن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لتنفيذ عملية ستكون مباغتة ودقيقة بمجرد صدور الأوامر.ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل حجبت الكثير من التفاصيل عن واشنطن بشأن الجدول الزمني للعملية المرتقبة، فيما تتوجس الولايات المتحدة من أن أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني قد يدفع الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران لضرب أهداف أمريكية في المنطقة.وفي وقت سابق، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن هناك حالة من اليقظة الإيرانية استعدادا لأي هجوم إسرائيلي محتمل، في وقت ستكون فيه إسرائيل بورطة كبيرة حال عدم مهاجمتها لإيران فعليا.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه حال هجوم إسرائيل على إيران فإنها ستخلق واقعا جديدا في منطقة الشرق الأوسط، شريطة أن يكون هذا الهجوم كبيرا.وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال أن ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.وأفادت "قناة 12" الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.وبحسب مراسلي موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فلم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي الأسبوع الماضي، شنّت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل، واصفة إياه بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس. وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، يترقب الإيرانيون ردا إسرائيليا، وسط توقعات بأن تهاجم إسرائيل منشآت نووية لطهران.وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران عدوها اللدود "ثمنا باهظا"، بعد إطلاقها 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما حذرت طهران من أن ردها على أي اعتداء "سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء".

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