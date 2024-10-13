https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-البرية-في-لبنان-وحزب-الله-يرد-باشتباكات-عنيفة-1093696785.html

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان و"حزب الله" يرد باشتباكات عنيفة

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان و"حزب الله" يرد باشتباكات عنيفة

سبوتنيك عربي

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش كثف عملياته البرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية واسعة النطاق في المنطقة. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T06:09+0000

2024-10-13T06:09+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فرقة من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية مناورات برية في إحدى مناطق جنوبي لبنان.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات قصف مدفعي وجوي واسعة النطاق في المنطقة.وأوضحت الإذاعة أن أصوات الانفجارات المتواصلة التي سمعها الليلة العديد من سكان الجليل الغربي كانت بسبب هذه العمليات.في المقابل،أعلن "حزب الله" أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان، فجر الأحد.ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

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