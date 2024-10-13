https://sarabic.ae/20241013/إيران-عقوبات-واشنطن-على-الطاقة-دعم-لإسرائيل-ولن-تؤثر-علينا-1093702675.html

إيران: عقوبات واشنطن على الطاقة دعم لإسرائيل ولن تؤثر علينا

إيران: عقوبات واشنطن على الطاقة دعم لإسرائيل ولن تؤثر علينا

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في سياق دعم إسرائيل التي... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T10:19+0000

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ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان العقوبات الأمريكية بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، مؤكدة أن طهران تمتلك الحق في الرد بشكل مناسب على هذه الإجراءات.وأشار إلى أن فرض العقوبات يأتي كجزء من دعم إسرائيل، مما يسهم في استمرار التهديدات للأمن والسلام في المنطقة والعالم.كما شدد البيان على أن "سياسة التهديد والضغوط القصوى لن تؤثر على إرادة إيران في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالح مواطنيها أمام أي اعتداء خارجي".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن توسيع العقوبات ضد قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، زاعمة أن ذلك يأتي ردًا على استخدام إيران للصواريخ الباليستية في بداية شهر أكتوبر.وتأتي العقوبات الأمريكية بعد حوالي أسبوع من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ردا على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله والرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية أو نفطية إيرانية.

https://sarabic.ae/20241012/عقوبات-أمريكية-جديدة-تستهدف-قطاع-النفط-الإيراني-ردا-على-الهجوم-ضد-إسرائيل-1093669517.html

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