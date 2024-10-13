https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أسر-عنصر-من-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093701436.html

الجيش الإسرائيلي يعلن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T09:36+0000

2024-10-13T09:36+0000

2024-10-13T09:46+0000

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وقال الجيش في بيان: "خلال نشاط قوات الجيش في جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مخربين مع فتحة خروج مجاورة".‏وأشار الجيش إلى أنه بعد استسلام واعتقال المقاتل، تم استجوابه ثم نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه في إسرائيل.ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-البرية-في-لبنان-وحزب-الله-يرد-باشتباكات-عنيفة-1093696785.html

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