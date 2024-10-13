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الجيش الروسي يحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك
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الجيش الإسرائيلي يعلن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T09:36+0000
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وقال الجيش في بيان: "خلال نشاط قوات الجيش في جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مخربين مع فتحة خروج مجاورة".‏وأشار الجيش إلى أنه بعد استسلام واعتقال المقاتل، تم استجوابه ثم نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه في إسرائيل.ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-البرية-في-لبنان-وحزب-الله-يرد-باشتباكات-عنيفة-1093696785.html
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لبنان, العالم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان... فيديو

09:36 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 13.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان: "خلال نشاط قوات الجيش في جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مخربين مع فتحة خروج مجاورة".

‏وأضاف: "لقد فرضت القوات طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق نحو 7 أمتار تحصن فيه عنصر تابع لمنظمة "حزب الله" إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة".

‏وأشار الجيش إلى أنه بعد استسلام واعتقال المقاتل، تم استجوابه ثم نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه في إسرائيل.
المدفعية الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان و"حزب الله" يرد باشتباكات عنيفة
06:09 GMT
ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
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