https://sarabic.ae/20241013/السعودية-تطلق-جسرا-جويا-إغاثيا-لدعم-لبنان-1093697257.html

السعودية تطلق جسرا جويا إغاثيا لدعم لبنان

السعودية تطلق جسرا جويا إغاثيا لدعم لبنان

سبوتنيك عربي

أقلعت أولى الطائرات السعودية المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية العاجلة، اليوم الأحد، في إطار برنامج الجسر الجوي السعودي للإغاثة، إلى مطار رفيق الحريري في... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T06:38+0000

2024-10-13T06:38+0000

2024-10-13T06:38+0000

لبنان

السعودية

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وتحتوي الطائرة على 46 حاوية مع مختلف المساعدات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الخيام. وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نقل المساعدات الإنسانية جوا إلى لبنان بتوجيهات من القيادة لتقديم المساعدات الطبية والطارئة للشعب اللبناني لدعمه في الظروف الحرجة.ووزع المشروع، خلال الأسبوع الماضي، 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12 ألف أسرة.وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن، السبت، أن المملكة العربية السعودية ستدشن جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى لبنان.في 30 أيلول / سبتمبر، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه بناء على موقف المملكة من دعم الإخوة في لبنان، أصدرت قيادة المملكة توجيهات بشأن تقديم المساعدة الطبية والطارئة للشعب اللبناني الشقيق من أجل دعمهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.مهددا إسرائيل.. نائب إيراني: عملية "الوعد الصادق 3" ستكون قوية إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأبعثة إيران لدى الأمم المتحدة تنفي علم طهران بخطط "حماس" لمهاجمة إسرائيل

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