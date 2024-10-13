https://sarabic.ae/20241013/السعودية-تطلق-جسرا-جويا-إغاثيا-لدعم-لبنان-1093697257.html
السعودية تطلق جسرا جويا إغاثيا لدعم لبنان
السعودية تطلق جسرا جويا إغاثيا لدعم لبنان
سبوتنيك عربي
أقلعت أولى الطائرات السعودية المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية العاجلة، اليوم الأحد، في إطار برنامج الجسر الجوي السعودي للإغاثة، إلى مطار رفيق الحريري في... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T06:38+0000
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وتحتوي الطائرة على 46 حاوية مع مختلف المساعدات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الخيام. وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نقل المساعدات الإنسانية جوا إلى لبنان بتوجيهات من القيادة لتقديم المساعدات الطبية والطارئة للشعب اللبناني لدعمه في الظروف الحرجة.ووزع المشروع، خلال الأسبوع الماضي، 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12 ألف أسرة.وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن، السبت، أن المملكة العربية السعودية ستدشن جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى لبنان.في 30 أيلول / سبتمبر، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه بناء على موقف المملكة من دعم الإخوة في لبنان، أصدرت قيادة المملكة توجيهات بشأن تقديم المساعدة الطبية والطارئة للشعب اللبناني الشقيق من أجل دعمهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.مهددا إسرائيل.. نائب إيراني: عملية "الوعد الصادق 3" ستكون قوية إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأبعثة إيران لدى الأمم المتحدة تنفي علم طهران بخطط "حماس" لمهاجمة إسرائيل
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لبنان, السعودية, العالم
السعودية تطلق جسرا جويا إغاثيا لدعم لبنان
أقلعت أولى الطائرات السعودية المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية العاجلة، اليوم الأحد، في إطار برنامج الجسر الجوي السعودي للإغاثة، إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتحتوي الطائرة على 46 حاوية مع مختلف المساعدات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الخيام. وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نقل المساعدات الإنسانية جوا إلى لبنان بتوجيهات من القيادة لتقديم المساعدات الطبية والطارئة للشعب اللبناني لدعمه في الظروف الحرجة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع، خلال الأسبوع الماضي، 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12 ألف أسرة.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن، السبت، أن المملكة العربية السعودية ستدشن جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى لبنان.
في 30 أيلول / سبتمبر، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه بناء على موقف المملكة من دعم الإخوة في لبنان، أصدرت قيادة المملكة توجيهات بشأن تقديم المساعدة الطبية والطارئة للشعب اللبناني الشقيق من أجل دعمهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله
علي كركي وعدد آخر من القادة.
وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.