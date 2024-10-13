https://sarabic.ae/20241013/الطيران-الإسرائيلي-يستهدف-مسجدا-ويدمره-في-جنوب-لبنان-فيديو-1093701811.html
الطيران الإسرائيلي يستهدف مسجدا ويدمره في جنوب لبنان... فيديو
الطيران الإسرائيلي يستهدف مسجدا ويدمره في جنوب لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسجد بلدة الظهيرة الحدودية الذي يبعد قرابة 200 متر عن الحدود مع فلسطين. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T09:55+0000
2024-10-13T09:55+0000
2024-10-13T09:56+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف وقع بعد تسلل إسرائيلي محدود من موقع الجرداح المعادي.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه كثف عملياته البرية في جنوب لبنان، مشيرًا إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية واسعة النطاق في المنطقة.ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد، هجمات متبادلة من الطرفين.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أسر-عنصر-من-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093701436.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الطيران الإسرائيلي يستهدف مسجدا ويدمره في جنوب لبنان... فيديو
09:55 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 09:56 GMT 13.10.2024)
استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسجد بلدة الظهيرة الحدودية الذي يبعد قرابة 200 متر عن الحدود مع فلسطين.
وذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف وقع بعد تسلل إسرائيلي محدود من موقع الجرداح المعادي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه كثف عملياته البرية في جنوب لبنان، مشيرًا إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية واسعة النطاق في المنطقة.
ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد، هجمات متبادلة من الطرفين.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل
نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل 2255 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله
"على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.