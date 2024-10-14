https://sarabic.ae/20241014/إيران-اغتيال-إسرائيل-الجنرال-نيلفروشان-في-الضربة-التي-استهدفت-نصر-الله-أمر-لا-يغتفر-1093727292.html

إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"

إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T07:39+0000

2024-10-14T07:39+0000

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وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.وأضاف البيان أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.

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