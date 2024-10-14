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الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه
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إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"
إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T07:39+0000
2024-10-14T07:39+0000
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وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.وأضاف البيان أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241013/رئيس-البرلمان-الإيراني-يحسم-مصير-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قآاني-1093697743.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله

إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"

07:39 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
الحرس الثوري الإيراني
© AP Photo / Vahid Salemi
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أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.
وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.
وأضاف البيان أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
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أمس, 06:55 GMT
وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".
وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
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