https://sarabic.ae/20241014/إيران-اغتيال-إسرائيل-الجنرال-نيلفروشان-في-الضربة-التي-استهدفت-نصر-الله-أمر-لا-يغتفر-1093727292.html
إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"
إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T07:39+0000
2024-10-14T07:39+0000
2024-10-14T07:39+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg
وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.وأضاف البيان أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241013/رئيس-البرلمان-الإيراني-يحسم-مصير-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قآاني-1093697743.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_b6cd582dbf0d795905e6240c27accf82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله
إيران: اغتيال إسرائيل الجنرال نيلفروشان في الضربة التي استهدفت نصر الله "أمر لا يغتفر"
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.
وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.
وأضاف البيان أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".
وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي
نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.