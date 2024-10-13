رئيس البرلمان الإيراني يحسم مصير قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241013/رئيس-البرلمان-الإيراني-يحسم-مصير-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قآاني-1093697743.html
رئيس البرلمان الإيراني يحسم مصير قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآاني
رئيس البرلمان الإيراني يحسم مصير قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآاني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستعطي ردا قويا ومستحقا على أي عداون"، وذلك ردا على سؤال حول هجوم... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T06:55+0000
2024-10-13T06:55+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104395/37/1043953730_0:88:2001:1213_1920x0_80_0_0_35194dd201fb53a596ff2e3335dd9bd2.jpg
وقال في تصريحات لقناة "الميادين": "إيران سترد بحزم على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وسترد في أي نقطة يحصل فيها انتهاك لسيادته"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتعليقا منه على نشر صورة له أثناء قيادته بنفسه للطائرة التي زار بها لبنان وسط القصف الإسرائيلي التي تتعرض له، أمس السبت، قال قاليباف: "نعم، لقد قمت بنفسي بقيادة الطائرة لكي أعلن مثل قائدنا المرشد الأعلى الإيراني، أننا في الساحة مثل الناس، ولسنا خائفين من العدو، لقد تصرفنا وفقا للقوانين الدولية، وعلى عكس تهديدات العدو، ليس لدينا أي خوف منه".وردا على ما نشرته وسائل إعلام غربية وبعض وسائل الإعلام العربية حول قائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: إنه "يتمتع بصحة جيدة ويقوم بعمله، وما نشر بشأنه أخبار كاذبة".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
https://sarabic.ae/20241009/سيتقلد-وسام-الفتح-الحرس-الثوري-يكشف-مصير-اللواء-قاآني-1093584637.html
https://sarabic.ae/20241012/ميقاتي-يلتقي-مع-قاليباف-ويؤكد-أن-أولويات-الحكومة-هي-العمل-على-وقف-إطلاق-النار-1093673194.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104395/37/1043953730_132:0:1867:1301_1920x0_80_0_0_e7d7e88a9428c433e4a8a545e4ee6396.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني يحسم مصير قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآاني

06:55 GMT 13.10.2024
© AP Photoالقائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستعطي ردا قويا ومستحقا على أي عداون"، وذلك ردا على سؤال حول هجوم إسرائيل وعدوانها المحتمل على إيران.
وقال في تصريحات لقناة "الميادين": "إيران سترد بحزم على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وسترد في أي نقطة يحصل فيها انتهاك لسيادته"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتعليقا منه على نشر صورة له أثناء قيادته بنفسه للطائرة التي زار بها لبنان وسط القصف الإسرائيلي التي تتعرض له، أمس السبت، قال قاليباف: "نعم، لقد قمت بنفسي بقيادة الطائرة لكي أعلن مثل قائدنا المرشد الأعلى الإيراني، أننا في الساحة مثل الناس، ولسنا خائفين من العدو، لقد تصرفنا وفقا للقوانين الدولية، وعلى عكس تهديدات العدو، ليس لدينا أي خوف منه".
وردا على ما نشرته وسائل إعلام غربية وبعض وسائل الإعلام العربية حول قائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: إنه "يتمتع بصحة جيدة ويقوم بعمله، وما نشر بشأنه أخبار كاذبة".
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني
9 أكتوبر, 14:14 GMT
وتعقيبا منه عن إعلان بعض دول الخليج، بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ هجوم محتمل على إيران، قال قاليباف: "نعم، لقد أعلنت إيران مرات عديدة أن المجال الجوي للدول المجاورة يجب عدم استخدامه لغزو إيران، وإذا حدث شيء ما، فإن رد إيران واضح، وبالطبع إذا حدث هجوم على إيران من أي نقطة، فسيتم الرد، ونحن على يقين من أن جيراننا سيحترمون ذلك، لقد كانت لدينا دائما علاقات جيدة مع جيراننا".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
ميقاتي يلتقي مع قاليباف ويؤكد أن أولويات الحكومة هي العمل على وقف إطلاق النار
أمس, 10:12 GMT
وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.
وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:11 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала