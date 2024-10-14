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الصليب الأحمر اللبناني: ملتزمون بقانون حماية الطواقم الطبية وكل تدخل منا منسق مع الأمم المتحدة
الصليب الأحمر اللبناني: ملتزمون بقانون حماية الطواقم الطبية وكل تدخل منا منسق مع الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد ألكسي نعمة، مدير الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني، أنّ "الاستهدافات الأخيرة لم تكن موجهة مباشرةً إلى الصليب الأحمر، بل كانت تستهدف المنزل الذي... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح نعمة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الشباب الذين تم استهدافهم كانوا في حالة صحية جيدة، وأنّ الإصابات كانت غير مباشرة"، مشددا على "التزامهم بقانون حماية الطواقم الطبية والمبادئ السبعة التي تحكم عملهم".وأشار إلى "الخطر الذي تواجهه الطواقم نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية".وأكد أنهم "يبذلون جهدًا لتأمين مسارات أكثر أمانًا لإخلاء الجرحى، ومع ذلك، يواجه الصليب الأحمر صعوبات كبيرة في الاستجابة للحالات الطارئة، حيث يتلقون ردودًا من القوات الدولية تفيد بأن بعض المناطق خطرة للغاية للدخول إليها".وكشف نعمة عن "التحديات اللوجستية التي تواجههم، بما في ذلك صعوبة التنقل على الطرقات بسبب الردم الكبير، مما يؤثر سلبًا على سيارات الإسعاف، كما أن إخلاء المستشفيات في جنوب الليطاني إلى مستشفيات أكثر أمانًا يمثل تحديًا كبيرًا".
https://sarabic.ae/20240924/رئيس-الصليب-الأحمر-اللبناني-يطالب-عبر-سبوتنيك-بتقديم-المساعدات-إلى-لبنان---1093058732.html
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لبنان, أخبار لبنان, الصليب الأحمر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, الصليب الأحمر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الصليب الأحمر اللبناني: ملتزمون بقانون حماية الطواقم الطبية وكل تدخل منا منسق مع الأمم المتحدة

14:36 GMT 14.10.2024
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الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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أكد ألكسي نعمة، مدير الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني، أنّ "الاستهدافات الأخيرة لم تكن موجهة مباشرةً إلى الصليب الأحمر، بل كانت تستهدف المنزل الذي كان يتواجد فيه فريق الإسعاف لنقل الجرحى".
وأوضح نعمة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الشباب الذين تم استهدافهم كانوا في حالة صحية جيدة، وأنّ الإصابات كانت غير مباشرة"، مشددا على "التزامهم بقانون حماية الطواقم الطبية والمبادئ السبعة التي تحكم عملهم".

وأضاف نعمة أنهم "يقومون بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أي تدخل، حيث يقدمون لهم معلومات حول المكان الذي سيعملون فيه، لضمان حماية الطواقم الطبية وتخفيف المخاطر عليهم".

وأشار إلى "الخطر الذي تواجهه الطواقم نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية".
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وأكد أنهم "يبذلون جهدًا لتأمين مسارات أكثر أمانًا لإخلاء الجرحى، ومع ذلك، يواجه الصليب الأحمر صعوبات كبيرة في الاستجابة للحالات الطارئة، حيث يتلقون ردودًا من القوات الدولية تفيد بأن بعض المناطق خطرة للغاية للدخول إليها".

وتحدث نعمة عن "الإجراءات التي يتم اتخاذها عند التعامل مع الجرحى"، لافتًا إلى أنهم "يتخذون تدابير فورية، ولكن في حالات الشهداء، يكون المكان أكثر خطورة ويتطلب تدابير إضافية".

وكشف نعمة عن "التحديات اللوجستية التي تواجههم، بما في ذلك صعوبة التنقل على الطرقات بسبب الردم الكبير، مما يؤثر سلبًا على سيارات الإسعاف، كما أن إخلاء المستشفيات في جنوب الليطاني إلى مستشفيات أكثر أمانًا يمثل تحديًا كبيرًا".
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