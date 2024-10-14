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https://sarabic.ae/20241014/سيارتو-لا-يستبعد-تدخل-دولة-مجاورة-في-انتخابات-2022-في-المجر-1093723778.html
سيارتو لا يستبعد تدخل "دولة مجاورة" في انتخابات 2022 في المجر
سيارتو لا يستبعد تدخل "دولة مجاورة" في انتخابات 2022 في المجر
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه لا يستبعد أن تكون "دولة مجاورة" قد شاركت في التدخل في الانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2022. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T02:33+0000
2024-10-14T02:33+0000
هنغاريا
العالم
فيكتور أوربان
انتخابات برلمانية
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في أواخر مارس 2022، صرح سيارتو، أن وزير الخارجية الأوكراني آنذاك دميتري كوليبا اتصل بالسفارة الأوكرانية في بودابست لمناقشة إمكانية التأثير على نتائج الانتخابات.وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لست متأكدًا تمامًا من أن الدولة التي يقودها الرئيس الذي ذكرته [فلاديمير زيلينسكي] لم تكن جزءًا منها [التدخل في انتخابات 2022 في المجر]".وأضاف أنه كان يتحدث عن "دولة مجاورة".فاز تحالف فيدس- حزب الشعب الديمقراطي المسيحي بقيادة رئيس الوزراء أوربان بالانتخابات البرلمانية في المجر، وحصل على 135 مقعدًا من أصل 199 مقعدًا في الجمعية الوطنية وحافظ على الأغلبية الدستورية للمرة الثالثة على التوالي.فاز ائتلاف من ستة أحزاب معارضة بقيادة ماركي زاي بـ 57 مقعدًا. ومن بين المقاعد السبعة المتبقية، ذهبت ستة مقاعد إلى حركة وطننا اليمينية وواحد إلى القائمة الوطنية الألمانية.بعد الانتخابات، أعاد البرلمان المجري انتخاب أوربان رئيسًا لوزراء البلاد، وهو يقود الحكومة للمرة الخامسة.
https://sarabic.ae/20241013/وزير-خارجية-هنغاريا-لا-معلومات-لدي-عن-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-أوربان-1093695303.html
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هنغاريا, العالم, فيكتور أوربان, انتخابات برلمانية
هنغاريا, العالم, فيكتور أوربان, انتخابات برلمانية

سيارتو لا يستبعد تدخل "دولة مجاورة" في انتخابات 2022 في المجر

02:33 GMT 14.10.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه لا يستبعد أن تكون "دولة مجاورة" قد شاركت في التدخل في الانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2022.
في أواخر مارس 2022، صرح سيارتو، أن وزير الخارجية الأوكراني آنذاك دميتري كوليبا اتصل بالسفارة الأوكرانية في بودابست لمناقشة إمكانية التأثير على نتائج الانتخابات.
وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لست متأكدًا تمامًا من أن الدولة التي يقودها الرئيس الذي ذكرته [فلاديمير زيلينسكي] لم تكن جزءًا منها [التدخل في انتخابات 2022 في المجر]".
وأضاف أنه كان يتحدث عن "دولة مجاورة".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يستبعد إمكانية أن تكون "دولة مجاورة" قد لعبت دورا في التدخل في الانتخابات المجرية، قال الوزير: "لا يمكننا استبعادها. في ذلك الوقت، كانت هناك علامات على ذلك. ولكن منذ فوزنا، كما تعلمون، فقد فقدت أهميتها".

فاز تحالف فيدس- حزب الشعب الديمقراطي المسيحي بقيادة رئيس الوزراء أوربان بالانتخابات البرلمانية في المجر، وحصل على 135 مقعدًا من أصل 199 مقعدًا في الجمعية الوطنية وحافظ على الأغلبية الدستورية للمرة الثالثة على التوالي.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
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أمس, 01:27 GMT
فاز ائتلاف من ستة أحزاب معارضة بقيادة ماركي زاي بـ 57 مقعدًا. ومن بين المقاعد السبعة المتبقية، ذهبت ستة مقاعد إلى حركة وطننا اليمينية وواحد إلى القائمة الوطنية الألمانية.
بعد الانتخابات، أعاد البرلمان المجري انتخاب أوربان رئيسًا لوزراء البلاد، وهو يقود الحكومة للمرة الخامسة.
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