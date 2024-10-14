https://sarabic.ae/20241014/كان-مؤلما-الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-أنباء-مقتل-رئيس-أركانه-1093726936.html
"كان مؤلما".. الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء مقتل رئيس أركانه
"كان مؤلما".. الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء مقتل رئيس أركانه
سبوتنيك عربي
رد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أنباء مقتل رئيس أركانه، هرتسي هاليفي، في هجوم الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطعا مصورا لهاليفي، خلال زيارته لقاعدة لواء "غولاني"، التي تعرضت للهجوم، وأشاد بالجنود على كيفية تعاملهم مع الهجوم، الذي قُتل فيه 4 جنود، وأصيب 58 آخرون.ويقول هاليفي في الفيديو، إن "هجوم "حزب الله" كان صعبا ومؤلما". وتابع: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق خطير، وله نتائج مؤلمة، لقد تصرفتم بشكل صحيح في علاج وإخلاء الجرحى والضحايا".وتابع: "نواصل القتال والتدريب للمعارك القادمة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241014/هل-قتل-حزب-الله-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-1093725726.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
"كان مؤلما".. الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء مقتل رئيس أركانه
رد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أنباء مقتل رئيس أركانه، هرتسي هاليفي، في هجوم الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطعا مصورا لهاليفي، خلال زيارته لقاعدة لواء "غولاني"، التي تعرضت للهجوم، وأشاد بالجنود على كيفية تعاملهم مع الهجوم، الذي قُتل فيه 4 جنود، وأصيب 58 آخرون.
ويقول هاليفي في الفيديو، إن "هجوم "حزب الله" كان صعبا ومؤلما".
وتابع: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق خطير، وله نتائج مؤلمة، لقد تصرفتم بشكل صحيح في علاج وإخلاء الجرحى والضحايا".
وتابع: "نواصل القتال والتدريب للمعارك القادمة".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا
بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا،
اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".